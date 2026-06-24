Кремль оказывает давление на Лукашенко с целью открытия нового фронта против Украины, - WSJ

Москва усилила давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, настаивая на использовании территории Беларуси для расширения военных действий против Украины. В Кремле также рассматривают возможность задействования белорусского направления для запуска дронов и проведения гибридных операций против стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Москва оказывает давление на Минск

В публикации отмечается, что Москва последовательно усиливает давление на Минск с начала года. На фоне замедления наступательных действий российских войск на Донбассе Кремль ищет новые способы обострения ситуации и создания дополнительных очагов напряженности.

По информации американских и европейских чиновников, у России есть четкое представление о том, как она может использовать территорию Беларуси. В частности, речь идет о регулярном использовании ее в качестве площадки для запуска беспилотников по украинским целям, открытии нового направления угрозы для западных регионов Украины и вынуждении ВСУ перебрасывать силы с ключевых участков фронта на востоке.

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В то же время Беларусь может стать инструментом для проведения провокаций вблизи границ стран НАТО. По оценкам источников, таким образом Кремль стремится ослабить международную поддержку Украины и проверить готовность Альянса реагировать на подобные вызовы. Издание напоминает, что в прошлом году российские дроны уже фиксировались в воздушном пространстве Польши, а в дальнейшем такие инциденты могут приобрести регулярный характер.

Рычаги влияния

По данным издания, Кремль располагает рядом инструментов влияния на белорусские власти, среди которых ключевую роль играет финансовая зависимость Минска от Москвы. Бывшие представители разведывательных структур утверждают, что Россия активно использует экономические рычаги для усиления давления на режим Лукашенко.

Значительную часть контактов с белорусским руководством от имени Кремля осуществляет посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, который поддерживает прямую связь с Лукашенко. Как отмечают источники, одним из главных аргументов Москвы является угроза прекращения финансовой поддержки, от которой белорусские власти в значительной степени зависят для сохранения экономической и политической стабильности.

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