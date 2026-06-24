"Анонс провокації": у Польщі прогнозують, що Росія організує напад на себе під чужим прапором

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Росія може готувати провокацію на власній території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в соціальній мережі Х.

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Заява про можливу провокацію і історичне порівняння

Сікорський висловив думку, що подібні дії можуть бути використані як привід для нової хвилі агресії проти інших держав.

"Це звучить як анонс провокації. Я очікую нападу на територію Росії під фальшивим прапором, на який Путін відповість", – зазначив він.

На підтвердження свого припущення міністр згадав Гливицьку провокацію під чужим прапором. Тоді нацисти інсценували напад на радіостанцію під польським прапором, щоб створити привід для атаки на Польщу.

Нагадаємо, Литва посилює захист стратегічних об’єктів через ризик ворожих дій та провокацій з боку Росії.

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