"Анонс провокации": в Польше прогнозируют, что Россия организует нападение на себя под чужим флагом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал предположение, что Россия может готовить провокацию на своей территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление о возможной провокации и историческое сравнение

Сикорский высказал мнение, что подобные действия могут быть использованы в качестве повода для новой волны агрессии против других государств.

"Это звучит как анонс провокации. Я ожидаю нападения на территорию России под ложным флагом, на которое Путин ответит", - отметил он.

В подтверждение своего предположения министр вспомнил Гливицкую провокацию под чужим флагом. Тогда нацисты инсценировали нападение на радиостанцию под польским флагом, чтобы создать повод для атаки на Польшу.

Напомним, Литва усиливает защиту стратегических объектов из-за риска враждебных действий и провокаций со стороны России.

Читайте также: Украинцам в Польше все чаще начали отказывать в предоставлении временной защиты, – СМИ