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Новости Провокации РФ в Европе
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"Анонс провокации": в Польше прогнозируют, что Россия организует нападение на себя под чужим флагом

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал предположение, что Россия может готовить провокацию на своей территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Х.

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Заявление о возможной провокации и историческое сравнение

Сикорский высказал мнение, что подобные действия могут быть использованы в качестве повода для новой волны агрессии против других государств.

"Это звучит как анонс провокации. Я ожидаю нападения на территорию России под ложным флагом, на которое Путин ответит", - отметил он.

В подтверждение своего предположения министр вспомнил Гливицкую провокацию под чужим флагом. Тогда нацисты инсценировали нападение на радиостанцию под польским флагом, чтобы создать повод для атаки на Польшу.

Напомним, Литва усиливает защиту стратегических объектов из-за риска враждебных действий и провокаций со стороны России.

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Автор: 

Польша (9181) провокация (1433) россия (98031) Сикорский Радослав (545)
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Топ комментарии
+13
Точно росія?
Бо чомусь Польща бичиться на Україну, а не на росію.
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24.06.2026 00:48 Ответить
+7
таке враження, шо в Польщі тільки троє притомних осталося - Туск, Сикорській і мій сусід Тадеуш років 50 тому на Волині.
решта навроцькі...
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24.06.2026 01:47 Ответить
+5
Радiк, ти краще згадай вашi цьомки з нацистами, щоб отримати клаптик Чехii Iсторик хрiнов.
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24.06.2026 01:23 Ответить

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