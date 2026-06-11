Литва усиливает охрану стратегических объектов из-за риска провокаций со стороны России
Литва усиливает защиту стратегических объектов из-за риска враждебных действий и провокаций со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Литвы.
Охрану критической инфраструктуры усилят
В ведомстве сообщили о расширении комплекса мер, направленных на повышение устойчивости критической инфраструктуры.
Физическую охрану стратегических объектов будет обеспечивать Служба общественной безопасности, а при необходимости к выполнению задач будут привлекаться Вооруженные силы Литвы.
Какие именно дополнительные меры безопасности будут вводиться, в МВД не уточнили.
По данным литовской стороны, в последнее время Россия распространяет заявления о якобы использовании территории или воздушного пространства стран Балтии для действий против РФ.
В Вильнюсе считают, что такая риторика призвана отвлечь внимание от ситуации на фронте и повлиять на поддержку Украины со стороны союзников.
В Литве не исключают новых провокаций
Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что Россия может прибегнуть к провокациям против объектов в странах Балтии.
"Не исключено, что, стремясь усилить напряженность в регионе, Россия может планировать враждебные действия или провокации против объектов в странах Балтии. Мы внимательно следим за ситуацией, усиливаем нашу готовность и защиту объектов критической инфраструктуры", – отметил он.
В последнее время в странах Балтии фиксируется увеличение количества нарушений воздушного пространства.
Кроме того, в конце мая в отдельных районах Литвы дважды объявляли воздушную тревогу из-за возможной угрозы беспилотников.
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