Литва усиливает охрану стратегических объектов из-за риска провокаций со стороны России

Литва усиливает защиту стратегических объектов из-за риска враждебных действий и провокаций со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Литвы.

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Охрану критической инфраструктуры усилят

В ведомстве сообщили о расширении комплекса мер, направленных на повышение устойчивости критической инфраструктуры.

Физическую охрану стратегических объектов будет обеспечивать Служба общественной безопасности, а при необходимости к выполнению задач будут привлекаться Вооруженные силы Литвы.

Какие именно дополнительные меры безопасности будут вводиться, в МВД не уточнили.

По данным литовской стороны, в последнее время Россия распространяет заявления о якобы использовании территории или воздушного пространства стран Балтии для действий против РФ.

В Вильнюсе считают, что такая риторика призвана отвлечь внимание от ситуации на фронте и повлиять на поддержку Украины со стороны союзников.

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В Литве не исключают новых провокаций

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что Россия может прибегнуть к провокациям против объектов в странах Балтии.

"Не исключено, что, стремясь усилить напряженность в регионе, Россия может планировать враждебные действия или провокации против объектов в странах Балтии. Мы внимательно следим за ситуацией, усиливаем нашу готовность и защиту объектов критической инфраструктуры", – отметил он.

В последнее время в странах Балтии фиксируется увеличение количества нарушений воздушного пространства.

Кроме того, в конце мая в отдельных районах Литвы дважды объявляли воздушную тревогу из-за возможной угрозы беспилотников.

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