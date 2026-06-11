Литва посилює охорону стратегічних об’єктів через ризик провокацій Росії

Литва посилює захист стратегічних об’єктів через ризик ворожих дій та провокацій з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Литви.

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Охорону критичної інфраструктури посилять

У відомстві повідомили про розширення комплексу заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури.

Фізичну охорону стратегічних об’єктів забезпечуватиме Служба громадської безпеки, а за потреби до виконання завдань залучатимуть Збройні сили Литви.

Які саме додаткові заходи безпеки впроваджуватимуть, у МВС не уточнили.

За даними литовської сторони, останнім часом Росія поширює заяви про нібито використання території або повітряного простору країн Балтії для дій проти РФ.

У Вільнюсі вважають, що така риторика покликана відвернути увагу від ситуації на фронті та вплинути на підтримку України з боку союзників.

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У Литві не виключають нових провокацій

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що Росія може вдатися до провокацій проти об’єктів у країнах Балтії.

"Не виключено, що, прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об’єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об’єктів критичної інфраструктури", – зазначив він.

Останнім часом у країнах Балтії фіксують збільшення кількості порушень повітряного простору.

Крім того, наприкінці травня в окремих районах Литви двічі оголошували повітряну тривогу через можливу загрозу безпілотників.

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