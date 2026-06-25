Украина находится в новой позиции силы, Россия должна идти на переговоры, - Мерц

Украина находится в более выгодном положении, а России пора начать переговоры, заморозить линию фронта и прекратить убийства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

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"Сегодняшняя встреча в Гданьске знаменует момент надежды, поскольку Украина находится в новой позиции силы", - заявил Мерц.

По словам канцлера, поддержка Украины со стороны Европы остается неизменной, а санкционное и политическое давление уже сказывается на российской экономике.

"Россия не выиграет эту войну. Европейская поддержка Киева непоколебима. Наша решимость оказывать давление на Россию уже подорвала российскую экономику", - сказал Мерц.

После саммита G7 укрепилось трансатлантическое единство

Глава немецкого правительства также подчеркнул, что после саммита G7 союзники продемонстрировали новый уровень единства.

"После саммита G7 также появилось новое ощущение трансатлантического единства", - отметил он.

Мерц обратился к Москве с призывом начать переговорный процесс и прекратить боевые действия.

"И сегодня мы посылаем России четкий сигнал: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам", - заявил канцлер.

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