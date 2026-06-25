Україна перебуває у новій позиції сили, Росія має йти на переговори, - Мерц

Україна перебуває у сильнішій позиції, а Росії настав час розпочати переговори, заморозити лінію фронту та припинити вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську.

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"Сьогоднішня зустріч у Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили", – заявив Мерц.

За словами канцлера, підтримка України з боку Європи залишається незмінною, а санкційний та політичний тиск уже позначається на російській економіці.

"Росія не виграє цю війну. Європейська підтримка Києва є непохитною. Наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку", – сказав Мерц.

Після саміту G7 посилилася трансатлантична єдність

Очільник німецького уряду також наголосив, що після саміту G7 союзники продемонстрували новий рівень єдності.

"Після саміту G7 також з’явилося нове відчуття трансатлантичної єдності", – зазначив він.

Мерц звернувся до Москви із закликом розпочати переговорний процес та припинити бойові дії.

"І сьогодні ми надсилаємо чітке повідомлення Росії: прийшов час вступити у переговори, заморозити лінію фронту та завершити убивства", – заявив канцлер.

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