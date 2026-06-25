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В Госдуме РФ предложили готовить российских детей к войне с НАТО и ЕС уже с 5 класса

В России хотят готовить детей к войне с НАТО уже с пятого класса

В Государственной Думе РФ выступили с инициативой существенно усилить милитаризацию системы образования и начать подготовку школьников к прямому военному столкновению со странами НАТО и Европейского Союза уже с 5 класса.

Российские чиновники и депутаты заявляют о "необходимости" возвращения и радикального расширения советской практики начальной военной подготовки, сообщает Цензор.НЕТ.

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Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что военную подготовку нужно начинать именно с детей.

"Нам необходимо начинать с подрастающего поколения. Мы должны ввести в школах полноценную НВП. Начиная с пятого класса, как и в кадетских корпусах, нужно преподавать дисциплины, которые позволят девочкам и мальчикам быть готовыми к любым вызовам извне", - заявил российский пропагандист.

Российский депутат также заявил, что война с НАТО и Европейским союзом якобы может начаться в 2030 году.

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армия РФ (23139) НАТО (10703) пропаганда (3789) россия (98043) война в Украине (8534)
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Топ комментарии
+7
Треб ще з садочка, дитина кацапа дешевша за дрон! А ордени одразу в роддомі видавати 🤣🤣🤣
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25.06.2026 14:46 Ответить
+5
Це він згадав, що палестинські діти в такому віці, вже володіють зброєю і навіть спокійно вбивають людей. Правільной дорогой ідьотє товарісчі (с)
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25.06.2026 14:45 Ответить
+4
А рашка без палива потягне проти НАТО? На віслюках підуть?
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25.06.2026 14:48 Ответить

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