В Госдуме РФ предложили готовить российских детей к войне с НАТО и ЕС уже с 5 класса
В Государственной Думе РФ выступили с инициативой существенно усилить милитаризацию системы образования и начать подготовку школьников к прямому военному столкновению со странами НАТО и Европейского Союза уже с 5 класса.
Российские чиновники и депутаты заявляют о "необходимости" возвращения и радикального расширения советской практики начальной военной подготовки, сообщает Цензор.НЕТ.
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Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что военную подготовку нужно начинать именно с детей.
"Нам необходимо начинать с подрастающего поколения. Мы должны ввести в школах полноценную НВП. Начиная с пятого класса, как и в кадетских корпусах, нужно преподавать дисциплины, которые позволят девочкам и мальчикам быть готовыми к любым вызовам извне", - заявил российский пропагандист.
Российский депутат также заявил, что война с НАТО и Европейским союзом якобы может начаться в 2030 году.
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