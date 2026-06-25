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У Держдумі РФ запропонували готувати російських дітей до війни з НАТО та ЄС вже з 5 класу

У Росії хочуть готувати дітей до війни з НАТО вже з п’ятого класу

У Державній думі РФ виступили з ініціативою суттєво посилити мілітаризацію системи освіти та розпочати підготовку школярів до прямого військового зіткнення з країнами НАТО та Європейського Союзу вже з 5 класу.

Російські чиновники та депутати заявляють про "необхідність" повернення та радикального розширення радянської практики початкової військової підготовки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Депутат держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, що військову підготовку потрібно починати саме з дітей.

"Нам необхідно починати з підростаючого покоління. Ми маємо запровадити у школах повноцінну НВП. Починаючи з п’ятого класу, як і в кадетських корпусах, потрібно викладати дисципліни, які дозволять дівчаткам та хлопчикам бути готовими до будь-яких викликів ззовні", - заявив російський пропагандист.

Російський депутат також заявив, що війна з НАТО та Європейським Союзом нібито може розпочатися у 2030 році.

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армія рф (21359) НАТО (7260) пропаганда (2939) росія (70585) війна в Україні (8596)
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Топ коментарі
+4
Треб ще з садочка, дитина кацапа дешевша за дрон! А ордени одразу в роддомі видавати 🤣🤣🤣
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25.06.2026 14:46 Відповісти
+4
А рашка без палива потягне проти НАТО? На віслюках підуть?
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25.06.2026 14:48 Відповісти
+3
Це він згадав, що палестинські діти в такому віці, вже володіють зброєю і навіть спокійно вбивають людей. Правільной дорогой ідьотє товарісчі (с)
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25.06.2026 14:45 Відповісти

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