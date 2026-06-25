У Державній думі РФ виступили з ініціативою суттєво посилити мілітаризацію системи освіти та розпочати підготовку школярів до прямого військового зіткнення з країнами НАТО та Європейського Союзу вже з 5 класу.

Російські чиновники та депутати заявляють про "необхідність" повернення та радикального розширення радянської практики початкової військової підготовки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Депутат держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, що військову підготовку потрібно починати саме з дітей.

"Нам необхідно починати з підростаючого покоління. Ми маємо запровадити у школах повноцінну НВП. Починаючи з п’ятого класу, як і в кадетських корпусах, потрібно викладати дисципліни, які дозволять дівчаткам та хлопчикам бути готовими до будь-яких викликів ззовні", - заявив російський пропагандист.

Російський депутат також заявив, що війна з НАТО та Європейським Союзом нібито може розпочатися у 2030 році.

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