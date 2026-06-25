У Держдумі РФ запропонували готувати російських дітей до війни з НАТО та ЄС вже з 5 класу
У Державній думі РФ виступили з ініціативою суттєво посилити мілітаризацію системи освіти та розпочати підготовку школярів до прямого військового зіткнення з країнами НАТО та Європейського Союзу вже з 5 класу.
Російські чиновники та депутати заявляють про "необхідність" повернення та радикального розширення радянської практики початкової військової підготовки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Депутат держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, що військову підготовку потрібно починати саме з дітей.
"Нам необхідно починати з підростаючого покоління. Ми маємо запровадити у школах повноцінну НВП. Починаючи з п’ятого класу, як і в кадетських корпусах, потрібно викладати дисципліни, які дозволять дівчаткам та хлопчикам бути готовими до будь-яких викликів ззовні", - заявив російський пропагандист.
Російський депутат також заявив, що війна з НАТО та Європейським Союзом нібито може розпочатися у 2030 році.
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