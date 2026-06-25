"Це лише початок пекельного літа для росіян": WSJ розповіло про унікальне "ядро" української армії

Головна та найпотужніша зброя України у протистоянні з російським агресором — це загартовані воїни, які категорично відмовляються здаватися. Попри втому, тисячі бійців, що добровольцями або за мобілізацією прийшли до війська в перші дні, безперервно залишаються на передовій уже понад чотири роки.

Про це йдеться у великому репортажі американського видання The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автори матеріалу зазначають, що хоча Україна наразі об'єктивно стикається з труднощами в питаннях мобілізації та комплектування підрозділів, її Силам оборони вдалося зберегти унікальне "залізне ядро" досвідчених солдатів.

Самовідданість та стійкість бійців продовжують дивувати навіть скептично налаштованих західних аналітиків. Ба більше, цей чинник починає приносити стратегічні плоди на тлі перших ознак того, що хід війни починає змінюватися.

Журналісти поспілкувалися з бійцями, які тримають фронт із 2022 року, щоб дізнатися, що саме дає їм сили рухатися далі: це родинний тил та братерство.

"Ми відчуваємо різницю на полі бою. Я вважаю, що це лише початок пекельного літа для росіян - літа, яке вони запам’ятають", - ділиться думками молодший лейтенант Ігор Візіренко.

Офіцер зізнається, що його головне джерело натхнення в окопах - це дружина та дві маленькі доньки.

Іншим фундаментальним фактором є товариські стосунки всередині підрозділів. "Ми разом усі чотири роки - пройшли і хороші, і найгірші моменти", - розповів сержант із позивним "Вельдер".

Водночас захисники відверто зізнаються: за такий тривалий час найважчим випробуванням на війні для них стали не щоденні штурми чи побутові труднощі, а болюча втрата близьких побратимів, які за роки боїв стали справжньою родиною. Попри це, українські ветерани наголошують, що боротимуться до повної перемоги, аби жертви їхніх друзів не були марними.

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