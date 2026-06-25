РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на військовополонених, - Зеленська

Російська сторона під час переговорів запропонувала включити викрадених українських дітей до списку військовополонених для обміну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це перша леді Олена Зеленська заявила в інтерв'ю британському виданню The Sun, інформує пресслужба Офісу Президента.

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За словами Зеленської, на одному з етапів переговорів українська делегація запропонувала Росії повернути 300 дітей за верифікованим списком.

"Натомість російські представники цинічно запропонували включити їх до списку військовополонених на обмін. Отже, наших дітей дійсно вважають полоненими. Трофеєм. Об’єктом торгу. Але Україна буде боротися за кожну дитину", – наголосила вона.

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Зеленська: мир неможливий без повернення дітей

Перша леді підкреслила, що мир неможливий без повернення всіх українських дітей, яких викрала Росія. За офіційними даними, йдеться щонайменше про 20 тисяч дітей.

Вона також зазначила, що Росія створила систему індоктринації не лише на своїй території, а й на тимчасово окупованих територіях України.

"Щоб зробити дітей жертвами своєї пропаганди, Росії вже навіть не треба їх вивозити вглиб своєї території: систему індоктринації розгорнуто на тимчасово окупованих територіях – у школах, садочках, таборах перевиховання", – сказала Зеленська. Читайте також: Росія заявила про вивезення понад 700 тисяч українських дітей з окупованих територій, - Лубінець

"Не можна втратити покоління"

За словами першої леді, українські діти переживають втрату близьких, стають свідками наслідків війни, тому держава має підтримувати їх уже зараз.

"Ми не маємо допустити, щоб ці діти назавжди визначали себе як "діти війни"... Маємо подбати про це зараз, щоб не втратити покоління", – заявила Зеленська.

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