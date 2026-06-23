Росіяни вивезли 84 вихованців Олешківського інтернату: активісти встановили місцеперебування 46 дітей

Активісти встановили місцеперебування 46 вихованців Олешківського інтернату на Херсонщині, яких росіяни незаконно вивезли після окупації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції в Укрінформі заявили представники незалежної гуманітарної неурядової організації "Фонд Еміль".

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Встановили місцеперебування 46 вихованців

За словами генеральної директорки фонду Маріам Ламберт, на момент окупації в Олешківському інтернаті залишалися 69 дітей.

"Ми працюємо над кейсом Олешківського інтернату, і на момент окупації там залишалося 69 дітей. Ми зуміли розшукати 46 із них", – сказала вона.

Представниця фонду Марія Лебедєва повідомила, що до окупації у закладі перебував 101 вихованець. У перші дні окупації батьки змогли забрати 13 дітей, ще четверо вихованців померли.

Решту 84 мешканців інтернату росіяни вивезли.

За даними фонду, згодом повернутися назад змогли 13 вихованців. Також є свідчення про смерть ще двох осіб після їхнього вивезення.

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Де перебувають вихованці інтернату

Наразі, за даними активістів, 69 вихованців залишаються на тимчасово окупованих територіях або в Росії.

Зокрема, 15 вихованців перебувають у дитячому будинку в Скадовську, який окупаційна влада назвала "Альошкінським інтернатом".

Також активісти встановили, що щонайменше 27 вихованців із великою ймовірністю перебувають в окупованому Стрілковому. Про шістьох із них відомо достеменно.

Крім того, троє вихованців перебувають у російській Пензі в закладі, яким керує сестра російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової Софія.

Ще одна вихованка знаходиться в Криму в російській родині.

Вивезення відбувалося у три етапи

За словами Лебедєвої, перша група з 16 вихованців була вивезена 21 жовтня 2022 року.

Ще 12 осіб перевезли 4 листопада, а 56 вихованців – 11 листопада 2022 року.

Переміщення до Стрілкового відбулося у 2023 році.

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Родичі роками не знають про долю дітей

Під час пресконференції свої історії розповіли родичі вихованців інтернату.

Анна Замишляєва повідомила, що вже чотири роки не знає, де перебуває її син Антон, якому зараз 24 роки. Він мав важкі наслідки перенесеної нейроінфекції та потребував постійного нагляду спеціалістів.

Також про долю 22-річної Марини Браницької, яка народилася з ДЦП, уже чотири роки не має інформації її бабуся Лариса. Відомо лише, що дівчину вивезли до Стрілкового.

Не знає місцеперебування своєї доньки Анни, яка має інвалідність, і жителька Херсонщини Оксана.

Представниця фонду Марія Лебедєва наголосила, що Росія фактично "привласнила" цих людей з інвалідністю та не хоче їх повертати.

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