РФ вывезла 84 воспитанника Олешковского интерната: активисты установили местонахождение 46 детей
Активисты установили местонахождение 46 воспитанников Олешковского интерната в Херсонской области, которых россияне незаконно вывезли после оккупации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в "Укринформе" заявили представители независимой гуманитарной неправительственной организации "Фонд Эмиль".
Установлено местонахождение 46 воспитанников
По словам генерального директора фонда Мариам Ламберт, на момент оккупации в Олешковском интернате оставались 69 детей.
"Мы работаем над делом Олешковского интерната, и на момент оккупации там оставалось 69 детей. Нам удалось разыскать 46 из них", — сказала она.
Представительница фонда Мария Лебедева сообщила, что до оккупации в учреждении находился 101 воспитанник. В первые дни оккупации родители смогли забрать 13 детей, еще четверо воспитанников умерли.
Остальных 84 воспитанников интерната россияне вывезли.
По данным фонда, впоследствии вернуться обратно смогли 13 воспитанников. Также есть свидетельства о смерти ещё двух человек после их вывоза.
Где находятся воспитанники интерната
В настоящее время, по данным активистов, 69 воспитанников остаются на временно оккупированных территориях или в России.
В частности, 15 воспитанников находятся в детском доме в Скадовске, который оккупационные власти назвали "Алёшкинским интернатом".
Также активисты установили, что по меньшей мере 27 воспитанников с большой вероятностью находятся в оккупированном Стрелковом. О шестерых из них известно наверняка.
Кроме того, трое воспитанников находятся в российской Пензе в учреждении, которым руководит сестра российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой София.
Еще одна воспитанница находится в Крыму в российской семье.
Вывоз происходил в три этапа
По словам Лебедевой, первая группа из 16 воспитанников была вывезена 21 октября 2022 года.
Еще 12 человек перевезли 4 ноября, а 56 воспитанников — 11 ноября 2022 года.
Переезд в Стрелково состоялся в 2023 году.
Родственники годами не знают о судьбе детей
Во время пресс-конференции свои истории рассказали родственники воспитанников интерната.
Анна Замышляева сообщила, что уже четыре года не знает, где находится ее сын Антон, которому сейчас 24 года. У него остались тяжелые последствия перенесенной нейроинфекции, и ему требовался постоянный присмотр специалистов.
Также о судьбе 22-летней Марины Браницкой, родившейся с ДЦП, уже четыре года не имеет информации ее бабушка Лариса. Известно лишь, что девушку вывезли в Стрелковое.
Не знает о местонахождении своей дочери Анны, имеющей инвалидность, и жительница Херсонской области Оксана.
Представительница фонда Мария Лебедева подчеркнула, что Россия фактически "присвоила" этих людей с инвалидностью и не хочет их возвращать.
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