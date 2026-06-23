РФ вывезла 84 воспитанника Олешковского интерната: активисты установили местонахождение 46 детей

Активисты установили местонахождение 46 воспитанников Олешковского интерната в Херсонской области, которых россияне незаконно вывезли после оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в "Укринформе" заявили представители независимой гуманитарной неправительственной организации "Фонд Эмиль".

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Установлено местонахождение 46 воспитанников

По словам генерального директора фонда Мариам Ламберт, на момент оккупации в Олешковском интернате оставались 69 детей.

"Мы работаем над делом Олешковского интерната, и на момент оккупации там оставалось 69 детей. Нам удалось разыскать 46 из них", — сказала она.

Представительница фонда Мария Лебедева сообщила, что до оккупации в учреждении находился 101 воспитанник. В первые дни оккупации родители смогли забрать 13 детей, еще четверо воспитанников умерли.

Остальных 84 воспитанников интерната россияне вывезли.

По данным фонда, впоследствии вернуться обратно смогли 13 воспитанников. Также есть свидетельства о смерти ещё двух человек после их вывоза.

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Где находятся воспитанники интерната

В настоящее время, по данным активистов, 69 воспитанников остаются на временно оккупированных территориях или в России.

В частности, 15 воспитанников находятся в детском доме в Скадовске, который оккупационные власти назвали "Алёшкинским интернатом".

Также активисты установили, что по меньшей мере 27 воспитанников с большой вероятностью находятся в оккупированном Стрелковом. О шестерых из них известно наверняка.

Кроме того, трое воспитанников находятся в российской Пензе в учреждении, которым руководит сестра российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой София.

Еще одна воспитанница находится в Крыму в российской семье.

Вывоз происходил в три этапа

По словам Лебедевой, первая группа из 16 воспитанников была вывезена 21 октября 2022 года.

Еще 12 человек перевезли 4 ноября, а 56 воспитанников — 11 ноября 2022 года.

Переезд в Стрелково состоялся в 2023 году.

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Родственники годами не знают о судьбе детей

Во время пресс-конференции свои истории рассказали родственники воспитанников интерната.

Анна Замышляева сообщила, что уже четыре года не знает, где находится ее сын Антон, которому сейчас 24 года. У него остались тяжелые последствия перенесенной нейроинфекции, и ему требовался постоянный присмотр специалистов.

Также о судьбе 22-летней Марины Браницкой, родившейся с ДЦП, уже четыре года не имеет информации ее бабушка Лариса. Известно лишь, что девушку вывезли в Стрелковое.

Не знает о местонахождении своей дочери Анны, имеющей инвалидность, и жительница Херсонской области Оксана.

Представительница фонда Мария Лебедева подчеркнула, что Россия фактически "присвоила" этих людей с инвалидностью и не хочет их возвращать.

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