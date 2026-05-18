В КНДР раскритиковали санкции Великобритании против лагеря для детей с оккупированных территорий Украины, - СМИ
В Северной Корее раскритиковали санкции Великобритании в отношении лагеря "Сонгдовон", куда россияне отправляют детей с оккупированных территорий Украины. В КНДР назвали эти ограничения "мерзкой провокацией".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euronews.
Реакцию на санкции обнародовало государственное Центральное информационное агентство КНДР.
Что известно
Великобритания внесла в санкционный список 85 граждан России. Из них 29, по данным Лондона, причастны к принудительной депортации украинских детей.
Также под санкции попал северокорейский лагерь "Сонгдовон".
В британском правительстве заявили, что КНДР поддерживает политику, которая угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины.
Что заявили в КНДР
В Северной Корее назвали санкции "заговорщическими шагами по демонизации России".
В государственном агентстве КНДР также заявили, что речь идет о "политически мотивированной провокации", направленной на дискредитацию страны.
В Пхеньяне утверждают, что лагерь "Сонгдовон" якобы занимается "популяризацией политической системы Северной Кореи среди молодежи".
Нехай передохнуть всі хто вас викрав і ті хто вас не захистив хоч мав на це владу і сили.
Залишилось тільки знайти когось, кому непох*й, що там сказало це лайно...