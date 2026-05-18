В КНДР раскритиковали санкции Великобритании против лагеря для детей с оккупированных территорий Украины, - СМИ

КНДР назвала "мерзкими" санкции Великобритании из-за лагеря для украинских детей

В Северной Корее раскритиковали санкции Великобритании в отношении лагеря "Сонгдовон", куда россияне отправляют детей с оккупированных территорий Украины. В КНДР назвали эти ограничения "мерзкой провокацией".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euronews.

Реакцию на санкции обнародовало государственное Центральное информационное агентство КНДР.

Что известно

Великобритания внесла в санкционный список 85 граждан России. Из них 29, по данным Лондона, причастны к принудительной депортации украинских детей.

Также под санкции попал северокорейский лагерь "Сонгдовон".

В британском правительстве заявили, что КНДР поддерживает политику, которая угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины.

Что заявили в КНДР

В Северной Корее назвали санкции "заговорщическими шагами по демонизации России".

В государственном агентстве КНДР также заявили, что речь идет о "политически мотивированной провокации", направленной на дискредитацию страны.

В Пхеньяне утверждают, что лагерь "Сонгдовон" якобы занимается "популяризацией политической системы Северной Кореи среди молодежи".

У Північній Кореї свій комуністичний табір. Є з чим порівнювати чувакам з косим зором!
18.05.2026 10:42 Ответить
Якось "похрєн"... І на табір, і на КНДР... В тому таборі діти з України, будуть виглядіть "анархістами"... Навіть "русскамирские"...Пам'ятаю, як на мене, родичі, з Росії, "шикали", коли я починав про владу, щось, казать...
18.05.2026 10:51 Ответить
Це знущання над дітьми, це концтабір. І це не смішно😡😡😡😡
18.05.2026 10:54 Ответить
Сонечко... Я не заперечую... Але і в "концтаборі" виростають нормальні люди... Які ростять у собі "внутрішній спротив"... Генерала Григоренка, знаєш? А ти "в курсі", що Левко Лук'яненко, був інструктором райкому ЦК КПРС? Я теж закінчив вище військове училище, при СРСР... Але це не завадило мені буть УКРАЇНЦЕМ... Про "захалявні книжечки" Шевченка, чула? Такою "захалявною книжечкою, для мене, був "Кобзар", подарований учнями моєї школи... Ховав під днищем тумбочки, на двох "натяжках" гумового еластичного бинта - бо ротний наказав "убрать ету нацианалистическую литературу"! Читав тихцем, вечорами, перед "відбоєм", півгодини на день... Мені вистачило...
18.05.2026 11:17 Ответить
А ви не порівнюйте праведне з грішним! Чули, що самі кацапи писали про північнокорейців на Курщині? Як вони їпуть одне одного у всі дірки не соромлячись? Хто знає, що вони витворятимуть з нашими дітьми в тих таборах? Педофілів кругом вистачає. Бідні наші діти! Понастворювли цих безпорадних трибуналів за депортацію дітей, а толку з них ніякого! Куди цей світ котиться?
18.05.2026 11:55 Ответить
Бідні наші дітки😢😢😢
Нехай передохнуть всі хто вас викрав і ті хто вас не захистив хоч мав на це владу і сили.
18.05.2026 10:52 Ответить
Так звані недодержави кндр як росія,іран це і концтабір або вісь зла.
18.05.2026 10:55 Ответить
Татишо...
Залишилось тільки знайти когось, кому непох*й, що там сказало це лайно...
18.05.2026 11:09 Ответить
"Топ" новина : в зоопарку свиня навела поросят
18.05.2026 11:40 Ответить
 
 