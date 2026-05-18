В КНДР раскритиковали санкции Великобритании против лагеря для детей с оккупированных территорий Украины, - СМИ

В Северной Корее раскритиковали санкции Великобритании в отношении лагеря "Сонгдовон", куда россияне отправляют детей с оккупированных территорий Украины. В КНДР назвали эти ограничения "мерзкой провокацией".

Как сообщает Euronews.

Реакцию на санкции обнародовало государственное Центральное информационное агентство КНДР.

Что известно

Великобритания внесла в санкционный список 85 граждан России. Из них 29, по данным Лондона, причастны к принудительной депортации украинских детей.

Также под санкции попал северокорейский лагерь "Сонгдовон".

В британском правительстве заявили, что КНДР поддерживает политику, которая угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины.

Что заявили в КНДР

В Северной Корее назвали санкции "заговорщическими шагами по демонизации России".

В государственном агентстве КНДР также заявили, что речь идет о "политически мотивированной провокации", направленной на дискредитацию страны.

В Пхеньяне утверждают, что лагерь "Сонгдовон" якобы занимается "популяризацией политической системы Северной Кореи среди молодежи".

