У КНДР розкритикували санкції Британії проти табору для дітей з окупованих територій України, - ЗМІ

КНДР назвала "мерзенними" санкції Британії через табір для українських дітей

У Північній Кореї розкритикували санкції Великої Британії проти табору "Сонгдовон", куди росіяни відправляють дітей з окупованих територій України. У КНДР назвали ці обмеження "мерзенною провокацією".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Euronews.

Реакцію на санкції оприлюднило державне Центральне інформаційне агентство КНДР.

Що відомо

Велика Британія внесла до санкційного списку 85 громадян Росії. Із них 29, за даними Лондона, причетні до примусової депортації українських дітей.

Також під санкції потрапив північнокорейський табір "Сонгдовон".

У британському уряді заявили, що КНДР підтримує політику, яка загрожує суверенітету та територіальній цілісності України.

Що заявили у КНДР

У Північній Кореї назвали санкції "змовницькими кроками для демонізації Росії".

У державному агентстві КНДР також заявили, що йдеться про "політично мотивовану провокацію", спрямовану на дискредитацію країни.

У Пхеньяні стверджують, що табір "Сонгдовон" нібито займається "популяризацією політичної системи Північної Кореї серед молоді".

У Північній Кореї свій комуністичний табір. Є з чим порівнювати чувакам з косим зором!
18.05.2026 10:42 Відповісти
Якось "похрєн"... І на табір, і на КНДР... В тому таборі діти з України, будуть виглядіть "анархістами"... Навіть "русскамирские"...Пам'ятаю, як на мене, родичі, з Росії, "шикали", коли я починав про владу, щось, казать...
18.05.2026 10:51 Відповісти
Це знущання над дітьми, це концтабір. І це не смішно😡😡😡😡
18.05.2026 10:54 Відповісти
Сонечко... Я не заперечую... Але і в "концтаборі" виростають нормальні люди... Які ростять у собі "внутрішній спротив"... Генерала Григоренка, знаєш? А ти "в курсі", що Левко Лук'яненко, був інструктором райкому ЦК КПРС? Я теж закінчив вище військове училище, при СРСР... Але це не завадило мені буть УКРАЇНЦЕМ... Про "захалявні книжечки" Шевченка, чула? Такою "захалявною книжечкою, для мене, був "Кобзар", подарований учнями моєї школи... Ховав під днищем тумбочки, на двох "натяжках" гумового еластичного бинта - бо ротний наказав "убрать ету нацианалистическую литературу"! Читав тихцем, вечорами, перед "відбоєм", півгодини на день... Мені вистачило...
18.05.2026 11:17 Відповісти
А ви не порівнюйте праведне з грішним! Чули, що самі кацапи писали про північнокорейців на Курщині? Як вони їпуть одне одного у всі дірки не соромлячись? Хто знає, що вони витворятимуть з нашими дітьми в тих таборах? Педофілів кругом вистачає. Бідні наші діти! Понастворювли цих безпорадних трибуналів за депортацію дітей, а толку з них ніякого! Куди цей світ котиться?
18.05.2026 11:55 Відповісти
Бідні наші дітки😢😢😢
Нехай передохнуть всі хто вас викрав і ті хто вас не захистив хоч мав на це владу і сили.
18.05.2026 10:52 Відповісти
Так звані недодержави кндр як росія,іран це і концтабір або вісь зла.
18.05.2026 10:55 Відповісти
Татишо...
Залишилось тільки знайти когось, кому непох*й, що там сказало це лайно...
18.05.2026 11:09 Відповісти
"Топ" новина : в зоопарку свиня навела поросят
18.05.2026 11:40 Відповісти
 
 