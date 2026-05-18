У КНДР розкритикували санкції Британії проти табору для дітей з окупованих територій України, - ЗМІ

У Північній Кореї розкритикували санкції Великої Британії проти табору "Сонгдовон", куди росіяни відправляють дітей з окупованих територій України. У КНДР назвали ці обмеження "мерзенною провокацією".

Реакцію на санкції оприлюднило державне Центральне інформаційне агентство КНДР.

Що відомо

Велика Британія внесла до санкційного списку 85 громадян Росії. Із них 29, за даними Лондона, причетні до примусової депортації українських дітей.

Також під санкції потрапив північнокорейський табір "Сонгдовон".

У британському уряді заявили, що КНДР підтримує політику, яка загрожує суверенітету та територіальній цілісності України.

Що заявили у КНДР

У Північній Кореї назвали санкції "змовницькими кроками для демонізації Росії".

У державному агентстві КНДР також заявили, що йдеться про "політично мотивовану провокацію", спрямовану на дискредитацію країни.

У Пхеньяні стверджують, що табір "Сонгдовон" нібито займається "популяризацією політичної системи Північної Кореї серед молоді".

