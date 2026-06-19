Россия заявила о вывозе более 700 тысяч украинских детей с оккупированных территорий, - Лубинец

Россия заявила о вывозе на свою территорию более 700 тысяч украинских детей из временно оккупированных регионов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия FM" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, российский уполномоченный по делам детей Мария Львова-Белова ранее заявляла, что в Россию вывезли 744 тысячи украинских детей, проживавших на захваченных территориях.

В то же время украинские власти официально зафиксировали незаконный вывоз 19,5 тысяч детей.

Лубинец отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2274 ребенка.

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По его словам, процесс возвращения остается сложным, поскольку универсального механизма не существует. Каждый случай требует отдельных переговоров, подготовки документов и организации логистики.

К возвращению украинских детей привлечены международные партнеры, в частности США, Катар, Ватикан и ряд других государств. Помощь также оказывают украинские благотворительные организации.

Омбудсмен добавил, что на временно оккупированных территориях в настоящее время могут находиться около 1,6 миллиона украинских детей.

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