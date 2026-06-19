Россия заявила о вывозе более 700 тысяч украинских детей с оккупированных территорий, - Лубинец
Россия заявила о вывозе на свою территорию более 700 тысяч украинских детей из временно оккупированных регионов Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия FM" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, российский уполномоченный по делам детей Мария Львова-Белова ранее заявляла, что в Россию вывезли 744 тысячи украинских детей, проживавших на захваченных территориях.
В то же время украинские власти официально зафиксировали незаконный вывоз 19,5 тысяч детей.
Лубинец отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2274 ребенка.
По его словам, процесс возвращения остается сложным, поскольку универсального механизма не существует. Каждый случай требует отдельных переговоров, подготовки документов и организации логистики.
К возвращению украинских детей привлечены международные партнеры, в частности США, Катар, Ватикан и ряд других государств. Помощь также оказывают украинские благотворительные организации.
Омбудсмен добавил, что на временно оккупированных территориях в настоящее время могут находиться около 1,6 миллиона украинских детей.
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