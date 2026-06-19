Росія заявила про вивезення понад 700 тисяч українських дітей з окупованих територій, - Лубінець

Росія заявила про вивезення до своєї території понад 700 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих регіонів України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія FM розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами омбудсмана, російська уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова раніше заявляла, що до Росії вивезли 744 тисячі українських дітей, які проживали на захоплених територіях.

Водночас українська влада офіційно зафіксувала незаконне вивезення 19,5 тисячі дітей.

Лубінець зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 2274 дитини.

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За його словами, процес повернення залишається складним, оскільки універсального механізму не існує. Кожен випадок потребує окремих переговорів, підготовки документів та організації логістики.

До повернення українських дітей залучені міжнародні партнери, зокрема США, Катар, Ватикан та низка інших держав. Допомогу також надають українські благодійні організації.

Омбудсман додав, що на тимчасово окупованих територіях нині можуть перебувати близько 1,6 мільйона українських дітей.

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