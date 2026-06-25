РФ предлагала обменять похищенных украинских детей на военнопленных, - Зеленская

В ходе переговоров российская сторона предложила включить похищенных украинских детей в список военнопленных для обмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первая леди Елена Зеленская заявила в интервью британскому изданию The Sun, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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По словам Зеленской, на одном из этапов переговоров украинская делегация предложила России вернуть 300 детей по проверенному списку.

"Вместо этого российские представители цинично предложили включить их в список военнопленных для обмена. Значит, наших детей действительно считают пленными. Трофеем. Объектом торговли. Но Украина будет бороться за каждого ребенка", – подчеркнула она.

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Зеленская: мир невозможен без возвращения детей

Первая леди подчеркнула, что мир невозможен без возвращения всех украинских детей, похищенных Россией. По официальным данным, речь идет как минимум о 20 тысячах детей.

Она также отметила, что Россия создала систему индоктринации не только на своей территории, но и на временно оккупированных территориях Украины.

"Чтобы сделать детей жертвами своей пропаганды, России уже даже не нужно вывозить их вглубь своей территории: система индоктринации развернута на временно оккупированных территориях — в школах, детских садах, лагерях перевоспитания", — сказала Зеленская. Читайте также: Россия заявила о вывозе более 700 тысяч украинских детей с оккупированных территорий, – Лубинец

"Нельзя потерять поколение"

По словам первой леди, украинские дети переживают утрату близких, становятся свидетелями последствий войны, поэтому государство должно поддерживать их уже сейчас.

"Мы не должны допустить, чтобы эти дети навсегда считали себя "детьми войны"... Мы должны позаботиться об этом сейчас, чтобы не потерять поколение", — заявила Зеленская.

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