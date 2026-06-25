"Это лишь начало адского лета для россиян": WSJ рассказало об уникальном "ядре" украинской армии

Главное и самое мощное оружие Украины в противостоянии с российским агрессором - это закаленные воины, которые категорически отказываются сдаваться. Несмотря на усталость, тысячи бойцов, пришедших в армию в первые дни в качестве добровольцев или по мобилизации, непрерывно остаются на передовой уже более четырех лет.

Об этом говорится в обширном репортаже американского издания The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

Авторы материала отмечают, что хотя Украина в настоящее время объективно сталкивается с трудностями в вопросах мобилизации и укомплектования подразделений, ее Силам обороны удалось сохранить уникальное "железное ядро" из опытных солдат.

Самоотдача и стойкость бойцов продолжают удивлять даже скептически настроенных западных аналитиков. Более того, этот фактор начинает приносить стратегические плоды на фоне первых признаков того, что ход войны начинает меняться.

Журналисты пообщались с бойцами, которые держат фронт с 2022 года, чтобы узнать, что именно даёт им силы двигаться дальше: это семейный тыл и братство.

"Мы чувствуем разницу на поле боя. Я считаю, что это лишь начало адского лета для россиян - лета, которое они запомнят", - делится мыслями младший лейтенант Игорь Визиренко.

Офицер признается, что его главный источник вдохновения в окопах - это жена и две маленькие дочери.

Еще одним фундаментальным фактором являются товарищеские отношения внутри подразделений. "Мы вместе все четыре года - прошли и хорошие, и самые тяжелые моменты", - рассказал сержант с позывным "Вельдер".

В то же время защитники откровенно признаются: за столь длительное время самым тяжелым испытанием на войне для них стали не ежедневные штурмы или бытовые трудности, а болезненная утрата близких побратимов, которые за годы боев стали настоящей семьей. Несмотря на это, украинские ветераны подчеркивают, что будут сражаться до полной победы, чтобы жертвы их друзей не были напрасными.

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