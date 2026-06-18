НАТО должно вернуться к формату настоящего жесткого военного союза, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что НАТО должно вновь стать сильным военным альянсом и обладать реальными военными возможностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Более жесткий альянс

"НАТО 3.0 - это признание эпохи после холодной войны и того, что Альянс должен вернуться к формату настоящего жесткого военного союза, обладающего реальными военными возможностями для сдерживания здесь, на континенте. Альянс должен взять на себя ведущую роль в обычной обороне Европы, в чем вы были лидером, и что начинают делать другие страны", - сказал министр обороны США.

Хегсет отметил генерального секретаря НАТО Марка Рюте за "фантастическую работу" в сотрудничестве с США, с президентом Трампом, с НАТО, "чтобы прийти к НАТО 3.0".

Читайте: США перенимают опыт Украины и выделяют $56 млрд на дроны, - Хегсет

Глава Пентагона заявил, что было взято много обязательств, многие страны их выполняют, но некоторым все еще нужно делать больше. Он пообещал быть откровенным в отношении необходимости для некоторых активизироваться "как в частном порядке, так и публично".

Хегсет назвал инвестиции США в собственную оборону в размере 1,5 триллиона долларов в 2027 финансовом году сигналом миру.

"Все это складывается воедино и посылает правильный сигнал миру о том, что мы понимаем угрозы нынешнего момента и что мы не можем просто говорить о них, мы должны быть готовы встать и предпринять решительные действия в этом направлении", - подытожил министр.

Читайте: Глава Пентагона Хегсет назвал нелегальную миграцию в ЕС "вторжением опасных идеологий" и упрекнул Европу в бездействии