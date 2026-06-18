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Новости США в НАТО
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НАТО должно вернуться к формату настоящего жесткого военного союза, - Хегсет

Гегсет призвал НАТО действовать более жестко: подробности

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что НАТО должно вновь стать сильным военным альянсом и обладать реальными военными возможностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

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Более жесткий альянс

"НАТО 3.0 - это признание эпохи после холодной войны и того, что Альянс должен вернуться к формату настоящего жесткого военного союза, обладающего реальными военными возможностями для сдерживания здесь, на континенте. Альянс должен взять на себя ведущую роль в обычной обороне Европы, в чем вы были лидером, и что начинают делать другие страны", - сказал министр обороны США.

Хегсет отметил генерального секретаря НАТО Марка Рюте за "фантастическую работу" в сотрудничестве с США, с президентом Трампом, с НАТО, "чтобы прийти к НАТО 3.0".

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Глава Пентагона заявил, что было взято много обязательств, многие страны их выполняют, но некоторым все еще нужно делать больше. Он пообещал быть откровенным в отношении необходимости для некоторых активизироваться "как в частном порядке, так и публично".

Хегсет назвал инвестиции США в собственную оборону в размере 1,5 триллиона долларов в 2027 финансовом году сигналом миру. 

"Все это складывается воедино и посылает правильный сигнал миру о том, что мы понимаем угрозы нынешнего момента и что мы не можем просто говорить о них, мы должны быть готовы встать и предпринять решительные действия в этом направлении", - подытожил министр.

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О тут гегсет молодець, правильна думка, а то не військовий союз, а коров'яче лайно
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18.06.2026 10:48 Ответить
І без України тут їм ніяк не обійтися.
А Україні з поточним рівнем корупції туди ніяк не попасти.
Корупція в Україні - всесвітнє зло!
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18.06.2026 10:51 Ответить
повернути яйця взад навіть у патологоанатома не вийде не те що у хірурга🤣🤣🤣
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18.06.2026 10:53 Ответить
США прозріли ...після обіс* рону з Іраном ,та зрозуміння ,шо не всі кремлівські агенти на самоті ,як трамп ,мають всесвітні важелі ...
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18.06.2026 10:58 Ответить
Після того, як послали усіх на фіг, звуть до купи.
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18.06.2026 11:01 Ответить
Основний акцент - оборонного союзу, а не мальчіка на побігеньках у ********* рудого старця. Бо вже видно куди цей поц клонить - виручайте срочно обісраного в ірані пабєдуна. Велику помилку зробить НАТО, якщо встряне туди.
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18.06.2026 11:02 Ответить
Отже, іранська війна Трампа була нормальною пігулкою, щоб в довбешках Гегсета/Трампа/Рубіо/Венса прийшло усвідомлення важливості НАТО. Тобто, до війнив Ірані НАТО було "паперовим тигром", європейські країни були "тягарем для США". І ось після феєрічного обсірання США в Ірані, потім не менш феєрічного обсірання Трампа в Китаї, США почали розуміти, що наступна війна США без допомоги союзників буде справжньою катастрофою, а мирний договір буде містити фрази "контрибуція", а не "фонд відновлення".
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18.06.2026 11:03 Ответить
Рудий поц вліз в іран у розрахунку на всесвітню славу (нарцис грьобаний), обісрався з голови до пʼят, а тепер намагається всіма методами примусити НАТО влізти в цю війну. А всього то і треба було допомагати Ізраїлю, як це штати робили раніше.
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18.06.2026 11:08 Ответить
 
 