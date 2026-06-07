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Новости Политика США о гражданстве Отношения США и ЕС
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Глава Пентагона Хегсет назвал нелегальную миграцию в ЕС "вторжением опасных идеологий" и упрекнул Европу в бездействии

гегсет

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с резкой критикой в адрес европейских стран из-за их неспособности обуздать кризис нелегальной миграции. Он назвал массовый приток нелегалов "вторжением опасных идеологий" и призвал лидеров ЕС к решительным действиям на внешних границах блока.

Об этом он заявил во время церемонии во Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Критика Европы со стороны США

Американский высокопоставленный чиновник обратил внимание на то, что, несмотря на очевидную остроту проблемы, ключевые европейские столицы до сих пор не принимают достаточных и действенных мер для стабилизации ситуации, в то время как южные и восточные рубежи блока находятся под постоянным давлением.

"К сожалению, сегодня различные побережья Европы атакуют другие, опасные идеологии. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди. Когда европейские столицы сделают что-то, чтобы справиться с этим вторжением? Или уже слишком поздно? Я молюсь и верю, что нет", – сказал глава Пентагона.

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Напоминание о солидарности и реальных жертвах

  • Хегсет также призвал европейские правительства усилить обороноспособность, добавив, что во время высадки в Нормандии 6 июня 1944 года каждая союзная страна "внесла свой вклад".

Он заявил, что победы в войнах одерживают союзники, которые готовы не только декларировать поддержку, но и брать на себя реальные обязательства и жертвы ради общей цели.

"Америка будет вести. Мы должны. Но способные союзники должны быть рядом с нами, бок о бок, на передовой, когда это важно", – добавил он.

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Автор: 

Европа (2436) мигранты (1006) США (29527) Хегсет Пит (147)
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Топ комментарии
+14
Хоч воно й пришиблене, але тут все вірно сказав.
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07.06.2026 09:58 Ответить
+5
Dino BK Вам треба уважніше читати, він казав про нелегальну імміграцію.
Гегсети, припускаю, іммігрували до США легально.
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07.06.2026 10:16 Ответить
+4
Нелегальні мігранти не мають права на роботу і тому заробляють гроши на існування незаконними діями, як розповсюдження наркотиків та пограбуваннями.
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07.06.2026 10:01 Ответить
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Хоч воно й пришиблене, але тут все вірно сказав.
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07.06.2026 09:58 Ответить
США - країна мігрантів.
Наприклад, Гегсети іммігрували з Норвегії... і, якби було вжито "достатніх і дієвих заходів" під час їх імміграції, то цього Піта зараз би просто не було, як "жертви заради спільної мети".
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07.06.2026 10:12 Ответить
Dino BK Вам треба уважніше читати, він казав про нелегальну імміграцію.
Гегсети, припускаю, іммігрували до США легально.
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07.06.2026 10:16 Ответить
А на окуповану теріторію буває легальна міграція?
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07.06.2026 10:18 Ответить
Мова йде про нелегальну міграцію. Уважніше будьте.
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07.06.2026 10:26 Ответить
Що таке "вторгнення небезпечних ідей", про яке він сказав? Думайте.
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07.06.2026 10:28 Ответить
Країна мігрантів-християн.
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07.06.2026 10:32 Ответить
Нелегальні мігранти не мають права на роботу і тому заробляють гроши на існування незаконними діями, як розповсюдження наркотиків та пограбуваннями.
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07.06.2026 10:01 Ответить
Правда бывает колючей.
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07.06.2026 10:06 Ответить
Боже, скількі ж разів у свому житті я бачив таке коли типове, тупе чмо, завдяки підлабузництву, стукачиству, вилизування сраки великого начальника отримує керівну посаду а шо вого, це чмо починає казати та раздавати вказівки, одним словом керувати і шо згодом з цього вихоить. Оно, результати виборів у нас в 2019 році та останніх виборів в сша це наглядний приклад.
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07.06.2026 10:17 Ответить
Все як є, просто озвучив очевидний факт. Європі дійсно треба терміново реформувати міграційне законодавство, що вже і робиться але занадто повільно.
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07.06.2026 10:27 Ответить
Як зламаний годинник показує два рази на добу вірний час, так і адміністрація Трампа два рази на каденцію каже щось путнє…
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07.06.2026 10:34 Ответить
Европа, точніше ЕС, це збіговисько соціалістів, марксистів, більшовиків та лібералів різних калібрів, які перетворили ЕС на СССР лайт, знищили національну свідомість в країнах, зробили ліберальну-соціалістичну ідеологію нарізним камнем, і зараз починають жати плоди своєї роботи. так само як СССР колись, ЕС є нежиттєздатним утворенням. Вони створили стільки проблем ломаючи здоровий глузд та віддаючи перевагу утопічним ідеям, що це їх в кінці кінців і похоронить. Єдиний спосіб продовжити цю агонію введення держ планування, контроль за медія, тоталітарна заборона свободи слова та контроль соціальних платформ. Усе це зараз настільки очевидним, що прості громадяни починають прозрівати і створювати нові партії в надії змін.
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07.06.2026 11:07 Ответить
 
 