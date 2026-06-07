Глава Пентагона Хегсет назвал нелегальную миграцию в ЕС "вторжением опасных идеологий" и упрекнул Европу в бездействии

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с резкой критикой в адрес европейских стран из-за их неспособности обуздать кризис нелегальной миграции. Он назвал массовый приток нелегалов "вторжением опасных идеологий" и призвал лидеров ЕС к решительным действиям на внешних границах блока.

Об этом он заявил во время церемонии во Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Критика Европы со стороны США

Американский высокопоставленный чиновник обратил внимание на то, что, несмотря на очевидную остроту проблемы, ключевые европейские столицы до сих пор не принимают достаточных и действенных мер для стабилизации ситуации, в то время как южные и восточные рубежи блока находятся под постоянным давлением.

"К сожалению, сегодня различные побережья Европы атакуют другие, опасные идеологии. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди. Когда европейские столицы сделают что-то, чтобы справиться с этим вторжением? Или уже слишком поздно? Я молюсь и верю, что нет", – сказал глава Пентагона.

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Напоминание о солидарности и реальных жертвах

Хегсет также призвал европейские правительства усилить обороноспособность, добавив, что во время высадки в Нормандии 6 июня 1944 года каждая союзная страна "внесла свой вклад".

Он заявил, что победы в войнах одерживают союзники, которые готовы не только декларировать поддержку, но и брать на себя реальные обязательства и жертвы ради общей цели.

"Америка будет вести. Мы должны. Но способные союзники должны быть рядом с нами, бок о бок, на передовой, когда это важно", – добавил он.

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