Глава Пентагону Гегсет назвав нелегальну міграцію в ЄС "вторгненням небезпечних ідеологій" і дорікнув Європі за бездіяльність

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив із різкою критикою на адресу європейських країн через їхню неспроможність приборкати кризу нелегальної міграції. Він назвав масовий наплив нелегалів "вторгненням небезпечних ідеологій" та закликав лідерів ЄС до рішучих дій на зовнішніх кордонах блоку.

Про це він заявив під час церемонії у Франції з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії, інформує Цензор.НЕТ.

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Критика Європи від США

Американський високопосадовець звернув увагу на те, що попри очевидну гостроту проблеми, ключові європейські столиці досі не вживають достатніх і дієвих заходів для стабілізації ситуації, тоді як південні та східні рубежі блоку перебувають під постійним тиском.

"На жаль, сьогодні різні узбережжя Європи атакують інші, небезпечні ідеології. До Іспанії, Італії, Греції та Болгарії прибувають човни й люди. Коли європейські столиці зроблять щось, щоб впоратися з цим вторгненням? Чи вже надто пізно? Я молюся і вірю, що ні", – сказав глава Пентагону.

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Нагадування про солідарність та реальні жертви

Гегсет також закликав європейські уряди посилити обороноздатність, додавши, що під час висадки у Нормандії 6 червня 1944 року кожна союзна країна "зробила свій внесок".

Він заявив, що перемоги у війнах здобувають союзники, які готові не лише декларувати підтримку, а й брати на себе реальні зобов'язання та жертви заради спільної мети.

"Америка вестиме. Ми мусимо. Але спроможні союзники повинні бути поруч із нами, пліч-о-пліч, на передовій, коли це важливо", - додав він.

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