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Новини Політика США щодо мігрантів Відносини США та ЄС
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Глава Пентагону Гегсет назвав нелегальну міграцію в ЄС "вторгненням небезпечних ідеологій" і дорікнув Європі за бездіяльність

гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив із різкою критикою на адресу європейських країн через їхню неспроможність приборкати кризу нелегальної міграції. Він назвав масовий наплив нелегалів "вторгненням небезпечних ідеологій" та закликав лідерів ЄС до рішучих дій на зовнішніх кордонах блоку.

Про це він заявив під час церемонії у Франції з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії, інформує Цензор.НЕТ.

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Критика Європи від США

Американський високопосадовець звернув увагу на те, що попри очевидну гостроту проблеми, ключові європейські столиці досі не вживають достатніх і дієвих заходів для стабілізації ситуації, тоді як південні та східні рубежі блоку перебувають під постійним тиском.

"На жаль, сьогодні різні узбережжя Європи атакують інші, небезпечні ідеології. До Іспанії, Італії, Греції та Болгарії прибувають човни й люди. Коли європейські столиці зроблять щось, щоб впоратися з цим вторгненням? Чи вже надто пізно? Я молюся і вірю, що ні", – сказав глава Пентагону.

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Нагадування про солідарність та реальні жертви

  • Гегсет також закликав європейські уряди посилити обороноздатність, додавши, що під час висадки у Нормандії 6 червня 1944 року кожна союзна країна "зробила свій внесок".

Він заявив, що перемоги у війнах здобувають союзники, які готові не лише декларувати підтримку, а й брати на себе реальні зобов'язання та жертви заради спільної мети.

"Америка вестиме. Ми мусимо. Але спроможні союзники повинні бути поруч із нами, пліч-о-пліч, на передовій, коли це важливо", - додав він.

Читайте також: США мали б "випробувати НАТО", застосувавши статтю 5 для захисту південного кордону від нелегальної імміграції, - Трамп

Автор: 

Європа (2496) мігранти (1162) США (26704) Гегсет Піт (147)
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Топ коментарі
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Хоч воно й пришиблене, але тут все вірно сказав.
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07.06.2026 09:58 Відповісти
+2
США - країна мігрантів.
Наприклад, Гегсети іммігрували з Норвегії... і, якби було вжито "достатніх і дієвих заходів" під час їх імміграції, то цього Піта зараз би просто не було, як "жертви заради спільної мети".
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07.06.2026 10:12 Відповісти
+2
Dino BK Вам треба уважніше читати, він казав про нелегальну імміграцію.
Гегсети, припускаю, іммігрували до США легально.
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07.06.2026 10:16 Відповісти
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Хоч воно й пришиблене, але тут все вірно сказав.
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07.06.2026 09:58 Відповісти
США - країна мігрантів.
Наприклад, Гегсети іммігрували з Норвегії... і, якби було вжито "достатніх і дієвих заходів" під час їх імміграції, то цього Піта зараз би просто не було, як "жертви заради спільної мети".
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07.06.2026 10:12 Відповісти
Dino BK Вам треба уважніше читати, він казав про нелегальну імміграцію.
Гегсети, припускаю, іммігрували до США легально.
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07.06.2026 10:16 Відповісти
А на окуповану теріторію буває легальна міграція?
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07.06.2026 10:18 Відповісти
Мова йде про нелегальну міграцію. Уважніше будьте.
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07.06.2026 10:26 Відповісти
Що таке "вторгнення небезпечних ідей", про яке він сказав? Думайте.
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07.06.2026 10:28 Відповісти
Країна мігрантів-християн.
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07.06.2026 10:32 Відповісти
Нелегальні мігранти не мають права на роботу і тому заробляють гроши на існування незаконними діями, як розповсюдження наркотиків та пограбуваннями.
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07.06.2026 10:01 Відповісти
Правда бывает колючей.
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07.06.2026 10:06 Відповісти
Боже, скількі ж разів у свому житті я бачив таке коли типове, тупе чмо, завдяки підлабузництву, стукачиству, вилизування сраки великого начальника отримує керівну посаду а шо вого, це чмо починає казати та раздавати вказівки, одним словом керувати і шо згодом з цього вихоить. Оно, результати виборів у нас в 2019 році та останніх виборів в сша це наглядний приклад.
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07.06.2026 10:17 Відповісти
Все як є, просто озвучив очевидний факт. Європі дійсно треба терміново реформувати міграційне законодавство, що вже і робиться але занадто повільно.
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07.06.2026 10:27 Відповісти
Як зламаний годинник показує два рази на добу вірний час, так і адміністрація Трампа два рази на каденцію каже щось путнє…
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07.06.2026 10:34 Відповісти
 
 