НАТО має повернутися до формату справжнього жорсткого військового союзу, - Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет вважає, що НАТО має знову стати жорстким військовим Альянсом та мати реальні військові спроможності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

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Жорсткіший Альянс

"НАТО 3.0 - це визнання епохи після холодної війни і того, що Альянс має повернутися до формату справжнього жорсткого військового союзу, у якого є реальні військові спроможності для стримування тут, на континенті. Альянс має брати на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, в чому ви були лідером, і що починають робити інші країни", - пояснив міністр війни США.

Гегсет відзначив генсека НАТО Марка Рюте за "фантастичну роботу" у співпраці зі США, з президентом Трампом, з НАТО, "щоб прийти до НАТО 3.0".

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Очільник Пентагону заявив, що було взято багато зобов'язань, багато країн їх виконують, але деяким усе ще потрібно робити більше. Він пообіцяв бути відвертим щодо необхідності декому активізуватися "як приватно, так і публічно".

Гегсет назвав інвестицію США у власну оборону в розмірі 1,5 трильйона доларів у 2027 фіскальному році Гегсет назвав сигналом світові.

"Усе це поєднується і надсилає правильний сигнал світові, що ми розуміємо загрози нинішнього моменту і що ми не можемо просто говорити про них, ми повинні бути готові встати і зробити щось рішуче щодо цього", - підсумував міністр.

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