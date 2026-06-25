Україна створила вікно можливостей у війні, але це не триватиме вічно, - заступниця генсека НАТО

Україні вдалося створити вікно можливостей у війні з РФ, проте варто скористатися цією можливостю.

Про це заявила заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська на Конференції з питань відновлення України у Гданську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

За її словами, Україні вдалося "переломити хід війни", і це видно не лише на полі бою, а й в ударах по Москві та Санкт-Петербургу

"Ми також бачимо це, аналізуючи поведінку Росії. Щоразу, коли вони бачать слабкість, саме тоді вони завдають удару. Вони націлюються на цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, вони завдали удару по релігійному об’єкту, що входить до списку ЮНЕСКО. Тобто, після всіх тих похвал на адресу християнства та православ’я, вони в підсумку бомблять священне місце. Але це не є ознакою їхньої сили. Це ознака їхньої слабкості", - зазначила Шекеринська.

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Заступниця генсека НАТО вважає, що вікно можливостей відкрилося завдяки тому, що українці мають не лише мужність, а й винахідливість, досвід, нову стратегічну концепцію, а також отримали потрібну підтримку в певний момент.

Водночас вона застерегла, що "вікно можливостей" не є необмеженим у часі.

"Такі вікна можливостей створюються ціною багатьох жертв, але вони не залишатимуться відкритими вічно. Отже, моє головне послання полягає в тому, що ми маємо скористатися цією нагодою і підтримувати Україну в її пріоритетах", - підсумувала Шекеринська.

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Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив, що президент Зеленський "досить добре справляється" у протистоянні російській агресії й щонайменше не здає своїх позицій.

Генсек НАТО Марк Рютте відзначив, що удари України по Росії завдають значної шкоди російській економіці, тому Путіну варто сісти за стіл переговорів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Україна перебуває у новій позиції сили, Росія має йти на переговори

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