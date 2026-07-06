Трамп вимагає від союзників по НАТО не лише грошей, а й політичної лояльності, - AP

Президент США Дональд Трамп перед самітом НАТО заявив, що союзники мають демонструвати не лише збільшення оборонних витрат, а й політичну лояльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте уже майже два роки намагається зберегти конструктивні відносини між Альянсом та адміністрацією президента США. Однак, як зазначає агентство, вимог Вашингтона щодо збільшення оборонних витрат союзників уже недостатньо.

За даними AP, під час нещодавньої зустрічі у Білому домі Рютте представив Трампу графік під назвою The Trump Trillion, який демонстрував, що з 2017 року європейські країни-члени НАТО та Канада збільшили оборонні витрати загалом на 1,2 трлн доларів. Таким чином генсек намагався показати, що вимоги США щодо нарощування військових бюджетів виконуються.

Втім, за інформацією агентства, Трамп дав зрозуміти, що цього недостатньо.

"Нам не потрібні їхні гроші – нам нічого не потрібно. Я просто хочу лояльності", – цитує американського президента Associated Press.

Трамп розкритикував союзників

Президент США також висловив невдоволення тим, що окремі союзники по НАТО не підтримали американську військову операцію проти Ірану, яку Вашингтон проводив спільно з Ізраїлем.

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Крім того, за даними AP, Трамп натякнув, що міг би не брати участі в саміті НАТО, якби його не приймав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

У НАТО зростає занепокоєння

Як зазначає Associated Press, через непередбачувану позицію Трампа Рютте змушений приділяти значну частину своєї роботи не лише розвитку Альянсу, а й збереженню активної ролі США в НАТО.

Додаткове занепокоєння серед союзників викликали заяви Вашингтона про можливе скорочення американської військової присутності в Європі та зменшення сил, які США готові виділити для захисту партнерів.

На думку Associated Press, головним викликом для генерального секретаря НАТО стає вже не питання оборонних витрат, а здатність зберегти єдність Альянсу в умовах нових політичних вимог президента США.

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