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Саммит НАТО будет искать решение по поставкам перехватчиков баллистических ракет для Украины, - Рютте

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что саммит Альянса позволит принять крайне важные для Украины решения о поставках и развертывании дополнительных средств перехвата российских баллистических ракет.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом Альянса в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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По словам Рютте, в вопросе перехватчиков есть политический и практический аспект.

"Что касается политического аспекта, то я могу заверить вас, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы выполнить свои обязательства, и делают это даже в то время, когда мы говорим о более широких перспективах. Но с практической стороны количество перехватчиков пока ограничено", — сказал он.

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Единственным долгосрочным решением для защиты городов и военных объектов Рютте назвал наращивание оборонных мощностей и запуск совместных предприятий.

"Это одна из главных причин, почему Украина сама работает над этим. Конечно, это не то, что приведет к быстрым результатам в этом вопросе, но посмотрим, что можно сделать. Партнеры по НАТО стремятся производить больше перехватчиков, чем их поступает, поэтому мы работаем со всех сторон, привлекая всех, кто участвует в этом процессе", – заявил Рютте.

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Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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