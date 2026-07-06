Саммит НАТО будет искать решение по поставкам перехватчиков баллистических ракет для Украины, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что саммит Альянса позволит принять крайне важные для Украины решения о поставках и развертывании дополнительных средств перехвата российских баллистических ракет.
Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом Альянса в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Гарантии США и практический дефицит
По словам Рютте, в вопросе перехватчиков есть политический и практический аспект.
"Что касается политического аспекта, то я могу заверить вас, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы выполнить свои обязательства, и делают это даже в то время, когда мы говорим о более широких перспективах. Но с практической стороны количество перехватчиков пока ограничено", — сказал он.
Единственным долгосрочным решением для защиты городов и военных объектов Рютте назвал наращивание оборонных мощностей и запуск совместных предприятий.
"Это одна из главных причин, почему Украина сама работает над этим. Конечно, это не то, что приведет к быстрым результатам в этом вопросе, но посмотрим, что можно сделать. Партнеры по НАТО стремятся производить больше перехватчиков, чем их поступает, поэтому мы работаем со всех сторон, привлекая всех, кто участвует в этом процессе", – заявил Рютте.
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