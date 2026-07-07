НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в Альянсе, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лучшим путем к будущему членству Украины в НАТО является максимально глубокая интеграция её оборонной промышленности и военного потенциала со странами Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Стубба, дискуссии об официальном приглашении Украины в НАТО пока отложены до возможного прекращения огня, поскольку часть союзников, в частности США и Германия, до сих пор осторожно относятся к этому вопросу.

"НАТО нуждается в Украине"

Президент Финляндии отметил, что если бы решение зависело от него, Украина уже стала бы членом Альянса.

"Если бы у меня был выбор, мы бы немедленно приняли Украину в НАТО. Но я реалистично считаю, что в настоящее время это политически невозможно", - сказал он.

В то же время Стубб подчеркнул, что выгоду от будущего членства получат обе стороны.

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"Моя основная мысль заключается в том, что НАТО нуждается в Украине так же, как и Украине нужно НАТО", — заявил он.

Украина – номер один в современной войне

По словам президента Финляндии, украинская армия уже обладает уникальным боевым опытом и технологическими возможностями, которые могут существенно усилить Альянс.

"Их возможности в области беспилотников и ракет превосходят возможности большинства членов Альянса. Чем ближе мы подводим Украину к НАТО, тем сильнее становятся оборона и сдерживание Альянса", - отметил Стубб.

Он также предложил Украине воспользоваться опытом Финляндии, которая еще до вступления в НАТО полностью адаптировала свои оборонные системы к стандартам Альянса.

"Украина может быть интегрирована даже в большей степени, чем Финляндия до вступления в Альянс. У нее есть знания и возможности ведения современной войны, которых нет у нас. Что касается возможностей ведения современной войны, Украина занимает первое место", – подытожил президент Финляндии.

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