Трамп пояснив, чому погіршилися його відносини з Мелоні: Просто вона припустилася помилки

Відносини президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні погіршилися через її відмову підтримати Сполучені Штати під час операції проти Ірану.

Про це американський лідер сказав сьогодні на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на державний телеканал TRT Haber.

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Чому виникла напруга між США та Італією

Президент США заявив, що відмова Італії допомогти під час операції проти Ірану ускладнила двосторонні відносини.

"Не знаю, але, на мою думку, вона насправді хороша людина. Наші відносини трохи погіршилися, тому що вона відмовилася нам допомогти. Вона відмовилася допомогти нам щодо Ірану. Це дещо ускладнило наші відносини, але вона мені подобається, вона хороша людина. Просто вона припустилася помилки", — сказав Дональд Трамп.

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Енергетичний фактор у позиції Італії

Президент США пояснив, що Італія має іншу позицію через залежність від постачання нафти.

За його словами, Сполучені Штати не мають такої залежності, оскільки забезпечені власними ресурсами.

"Ви знаєте, вони купують багато нафти, а ми — ні. У нас є власна нафта, у Сполучених Штатів її більше, ніж у будь-кого іншого, тепер ще є Венесуела. Тому нам не потрібна Ормузька протока чи будь-яка інша протока, а їм — потрібна".

Також Дональд Трамп зазначив, що був незадоволений відмовою Італії надати підтримку, пов’язану із застосуванням військово-повітряних сил під час операції проти Ірану.

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Конфлікт між Трампом і Мелоні

Раніше Трамп заявив, що Мелоні "благала" про спільне фото з ним на саміті G7: прем’єрка Італії обурилася.

Згодом президент США знову заявив, що прем’єрка Італії Джорджа Мелоні неодноразово просила його про спільне фото на саміті G7 у Франції.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відповіла на випади американського лідера Дональда Трампа.

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