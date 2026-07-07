Зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО в Анкарі відбудеться 8 липня

Переговори президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа відбудуться 8 липня о 14:30 за київським часом. Зустріч триватиме одну годину та проходитиме на полях саміту НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в офіційній програмі перебування президента США на саміті в Анкарі.

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Згідно з програмою президента США, переговори розпочнуться о 14:30 за місцевим часом і триватимуть одну годину.

Зустріч відбудеться після засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів НАТО, яке стартує об 11:15 та триватиме близько трьох годин.

Після переговорів із Зеленським, о 15:30, Трамп має провести двосторонню зустріч із президентом Сирії, а о 16:15 – пресконференцію, яка завершить його участь у саміті НАТО в Анкарі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Анкарі стартував 36-й саміт НАТО: лідери Альянсу зібралися на дводенну зустріч.

Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща домовилися створити новий оборонний механізм для спільних дій у складній безпековій ситуації та підтвердили підтримку України.

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