Ініціатива на полі бою поступово переходить на бік України, - Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ініціатива на полі бою поступово переходить на бік України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це вона повідомила після зустрічі з головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО, генералом ВПС США Алексус Гринкевич напередодні саміту НАТО в Анкарі.

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За словами Каллас, одним із пріоритетів саміту стане перетворення зростаючих оборонних бюджетів союзників на реальну військову спроможність.

"На саміті нашим пріоритетом стане перетворення зростаючих оборонних бюджетів на реальну військову міць нашої колективної оборони, щоб створити сильнішу Європу у складі сильнішого НАТО", – написала вона.

Каллас також наголосила, що окрему увагу лідери Альянсу приділять підтримці України.

"Ми також зосередимося на потребах України у самообороні. Ініціатива на полі бою поступово переходить на бік Києва. В Анкарі лідери НАТО зобов'яжуться продовжити підтримку України, щоб утримувати Москву у невигідному становищі", – зазначила глава європейської дипломатії.

Що передувало?

7 липня в Анкарі стартував 36-й саміт НАТО. Протягом двох днів лідери країн Альянсу обговорюватимуть ключові питання безпеки та оборони.

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