Инициатива на поле боя постепенно переходит на сторону Украины, - Каллас
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что инициатива на поле боя постепенно переходит на сторону Украины.
Как передает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на ERR, об этом она сообщила после встречи с главнокомандующим Объединенными силами НАТО, генералом ВВС США Алексус Гринкевич накануне саммита НАТО в Анкаре.
По словам Каллас, одним из приоритетов саммита станет преобразование растущих оборонных бюджетов союзников в реальную военную мощь.
"На саммите нашим приоритетом станет преобразование растущих оборонных бюджетов в реальную военную мощь нашей коллективной обороны, чтобы создать более сильную Европу в составе более сильного НАТО", — написала она.
Каллас также подчеркнула, что особое внимание лидеры Альянса уделят поддержке Украины.
"Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне. Инициатива на поле боя постепенно переходит на сторону Киева. В Анкаре лидеры НАТО обязуются продолжить поддержку Украины, чтобы удерживать Москву в невыгодном положении", — отметила глава европейской дипломатии.
Что предшествовало?
7 июля в Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО. В течение двух дней лидеры стран Альянса будут обсуждать ключевые вопросы безопасности и обороны.
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