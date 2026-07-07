Инициатива на поле боя постепенно переходит на сторону Украины, - Каллас

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что инициатива на поле боя постепенно переходит на сторону Украины.

Как передает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на ERR, об этом она сообщила после встречи с главнокомандующим Объединенными силами НАТО, генералом ВВС США Алексус Гринкевич накануне саммита НАТО в Анкаре.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Каллас, одним из приоритетов саммита станет преобразование растущих оборонных бюджетов союзников в реальную военную мощь.

"На саммите нашим приоритетом станет преобразование растущих оборонных бюджетов в реальную военную мощь нашей коллективной обороны, чтобы создать более сильную Европу в составе более сильного НАТО", — написала она.

Каллас также подчеркнула, что особое внимание лидеры Альянса уделят поддержке Украины.

"Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне. Инициатива на поле боя постепенно переходит на сторону Киева. В Анкаре лидеры НАТО обязуются продолжить поддержку Украины, чтобы удерживать Москву в невыгодном положении", — отметила глава европейской дипломатии.

Что предшествовало?

7 июля в Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО. В течение двух дней лидеры стран Альянса будут обсуждать ключевые вопросы безопасности и обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре союзника по НАТО сформируют новый многосторонний оборонный механизм