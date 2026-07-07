Встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО в Анкаре состоится 8 июля

Переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом состоятся 8 июля в 14:30 по киевскому времени. Встреча продлится один час и пройдет в рамках саммита НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в официальной программе пребывания президента США на саммите в Анкаре.

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Согласно программе президента США, переговоры начнутся в 14:30 по местному времени и продлятся один час.

Встреча состоится после заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств НАТО, которое начнется в 11:15 и продлится около трех часов.

После переговоров с Зеленским, в 15:30, Трамп должен провести двустороннюю встречу с президентом Сирии, а в 16:15 - пресс-конференцию, которая завершит его участие в саммите НАТО в Анкаре.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО: лидеры Альянса собрались на двухдневную встречу.

Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша договорились создать новый оборонный механизм для совместных действий в сложной ситуации с безопасностью и подтвердили поддержку Украины.

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