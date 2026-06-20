Трамп знову заявив, що Мелоні просила про спільне фото, та розкритикував її через Іран

Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати, що прем’єрка Італії Джорджа Мелоні неодноразово просила його про спільне фото на саміті G7 у Франції.

Про це Трамп пише у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Що на цей раз каже Трамп?

"Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час саміту G7 у Франції неодноразово просила сфотографуватися зі мною. Зараз її популярність в Італії падає, і, можливо, одна з причин полягає в тому, що вона відмовилася підтримати Сполучені Штати Америки - країну, яка щиро цінує та захищає Італію - у питанні недопущення отримання або розробки Іраном ядерної зброї (хоча так само вчинило і НАТО)", - переконує Трамп.

Він запевнив, що вона навіть не дозволила використовувати італійські аеродроми та злітно-посадкові смуги, що створило серйозні логістичні труднощі.

Трамп також запевнив, що тепер Мелоні начебто хоче відновити з ним дружні відносини.

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"І це попри те, що США щороку витрачають сотні мільярдів доларів на захист Італії та інших так званих союзників по НАТО.

Тепер, після того як Сполучені Штати здобули військову перемогу над Іраном, вона знову прагне налагодити дружні стосунки, щоб покращити свої рейтинги. Ні, дякую!", - резюмує він.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що Мелоні "благала" про спільне фото з ним на саміті G7: прем’єрка Італії обурилася.

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