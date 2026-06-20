Трамп вновь заявил, что Мелони просила о совместном фото, и раскритиковал ее из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони неоднократно просила его сфотографироваться вместе на саммите G7 во Франции.

Об этом Трамп пишет в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что на этот раз говорит Трамп?

"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G7 во Франции неоднократно просила сфотографироваться со мной. Сейчас ее популярность в Италии падает, и, возможно, одна из причин заключается в том, что она отказалась поддержать Соединенные Штаты Америки - страну, которая искренне ценит и защищает Италию - в вопросе недопущения получения или разработки Ираном ядерного оружия (хотя так же поступило и НАТО)", - утверждает Трамп.

Он заверил, что она даже не разрешила использовать итальянские аэродромы и взлетно-посадочные полосы, что создало серьезные логистические трудности.

Трамп также заверил, что теперь Мелони якобы хочет восстановить с ним дружеские отношения.

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"И это несмотря на то, что США ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других так называемых союзников по НАТО.

Теперь, после того как Соединенные Штаты одержали военную победу над Ираном, она снова стремится наладить дружеские отношения, чтобы улучшить свои рейтинги. Нет, спасибо!" - резюмирует он.

Что этому предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что Мелони "умоляла" о совместном фото с ним на саммите G7: премьер-министр Италии возмутилась.

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