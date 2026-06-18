В Кремле заявили, что на саммите G7 Трампа "накачивали" вредными идеями

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что европейские лидеры на саммите G7 "подкидывали" президенту США Дональду Трампу "вредные идеи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Вредные идеи"

"Украинская тема активно обсуждалась во время заседания саммита "семерки". Как можно предположить, Трампа "накачивали", я бы сказал, пожалуй, бесполезными, если не вредными идеями", - заявил он.

По словам Ушакова, после указанного саммита контактов между РФ и администрацией Трампа не было.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что страны G7 согласились нарастить поставки Украине средств ПВО и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, партнеры выразили готовность проработать вопрос передачи лицензий на производство такого вооружения на украинской территории.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.

По данным СМИ, Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку в вопросе Ирана.

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