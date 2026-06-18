У Кремлі заявили, що на саміті G7 Трампа "накачували" шкідливими ідеями
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що європейські лідери на саміті G7 "накачували" президента США Дональда Трампа "шкідливими ідеями".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Шкідливі ідеї"
"Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями", – заявив він.
За словами Ушакова, після зазначеного саміту контактів між РФ і адміністрацією Трампа не було.
Саміт G7
- Раніше повідомлялося, що країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів ППО та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, партнери висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.
- За даними ЗМІ, Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану.
Топ коментарі
+9 Wild MadDog
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+8 РИБОКОП
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+6 piligrim
показати весь коментар18.06.2026 12:38 Відповісти Посилання
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