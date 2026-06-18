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Новини Саміт G7
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У Кремлі заявили, що на саміті G7 Трампа "накачували" шкідливими ідеями

Ушаков: Росія поставила на паузу переговори та коментує відсутність ударів

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що європейські лідери на саміті G7 "накачували" президента США Дональда Трампа "шкідливими ідеями".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Шкідливі ідеї"

"Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями", – заявив він.

За словами Ушакова, після зазначеного саміту контактів між РФ і адміністрацією Трампа не було.

Також читайте: Спільна заява G7 щодо України є справжнім успіхом, - Мерц

Саміт G7

  • Раніше повідомлялося, що країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів ППО та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, партнери висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.
  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.
  • За даними ЗМІ, Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану.

Також читайте: США можуть передати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Європі та Україні, - Bloomberg

Автор: 

G-7 G7 (1145) Трамп Дональд (8985) Ушаков Юрій (33)
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Топ коментарі
+9
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18.06.2026 12:33 Відповісти
+8
Ага, наколотими апельсинами насильно пічкали.
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18.06.2026 12:35 Відповісти
+6
що там можна накачати, якщо все проходить транзитом, не затримуючись, довше, ніж понос...
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18.06.2026 12:38 Відповісти

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