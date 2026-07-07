Трамп заявив про намір скасувати санкції США проти Туреччини

США розглядають можливість скасування санкцій проти Туреччини, які були запроваджені після придбання російських систем ППО С-400.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Clash Report, про це американський президент Дональд Трамп заявив під час зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

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Чому США можуть зняти обмеження

Американський лідер зазначив, що у Вашингтона є багато підстав для введення санкцій проти різних осіб. Водночас він підкреслив, що настав час переглянути обмеження щодо Туреччини.

"Настав час це зробити. Гаразд? Ми не хочемо вводити санкції проти друзів. Все дуже просто", — заявив Трамп.

Санкції проти Туреччини були введені у 2020 році після закупівлі російських систем протиповітряної оборони С-400.

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Наслідки купівлі С-400 для Туреччини

Після придбання цих систем США також виключили Туреччину з програми винищувачів F-35. У Вашингтоні пояснили це ризиками для безпеки американських літаків через використання російських технологій.

Нагадаємо,одразу після прибуття на саміт НАТО в Анкарі Трамп розкритикував європейських партнерів та пригрозив подальшим виведенням американських військових підрозділів із Європи. А на сам захід він, мовляв, приїхав лише заради президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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