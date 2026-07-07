Трампу не подобається бачити світлини з фронту в Україні: "Це різанина, вона має припинитися"
Президент США Дональд Трамп заявив, що між Росією та Україною триває "війна дронів", а міністр оборони Піт Гегсет регулярно надсилає йому світлини з поля бою.
Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.
Про фронт в Україні
Трамп наголосив, що його головна мета –– зупинити загибель людей в Україні.
"30 тисяч душ на місяць — вони мертві. Вони полишають батьків в Україні, Росії й через тиждень вони мертві. Це божевілля. Нас це не зачіпає, це зачіпає Європу. Знаєте, я просто не можу дивитися на те, що відбувається. Я бачив світлини з фронту, з поля бою. Це війна дронів, це війна безпілотників. Це –– зовсім нова технологія, і ми зараз лідери у сфері дронів, у нас найдосконаліші безпілотники. Але люди навіть не уявляють, наскільки це жорстоко", — заявив глава Білого дому.
"Це різанина"
- Трамп заявив, що побачене на кадрах із поля бою в Україні, які йому надсилає Піт Гегсет, справляє на нього сильне враження.
"Я насправді хочу сказати: "Не шліть їх мені!". Піт, ось цей чоловік, надсилає мені фото. Піт Гегсет показує їх мені і я кажу: "Піте, знаєш, це не допомагає. Дивитися на це немає сенсу". Я ніколи не бачив чогось подібного. Це різанина. І вона має припинитися", — додав він.
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