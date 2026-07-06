Трамп після удару РФ по Києву: Путін "відчуває тиск" та хоче завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін "відчуває тиск", а Москва та Київ хочуть завершення війни в Україні.

Про це він сказав в Овальному кабінеті, відповідаючи на питання журналістів, передає Цензор.НЕТ.

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Про мир в Україні

За словами Трампа, і Путін, і Зеленський прагнуть завершити війну, тоді як російський диктатор, мовляв, "справді відчуває тиск".

Лідер США висловив сподівання на те, що російсько-українська війна ближча до завершення, ніж можна вважати.

"Ну, я думаю, він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори –– подивимося, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. Це жахлива ситуація", - заявив Трамп після цинічного удару Росії по Києву у ніч на 6 липня.

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Зустріч Трампа та Зеленського в Анкарі

Видання Kyiv Independent пише з посиланням на високопоставлених українських посадовців, що на думку Києва, зараз існує можливість чинити тиск на Путіна, щоб примусити його до прямих переговорів із Зеленським. Україна сподівається скористатися внутрішнім тиском у РФ, зокрема бензиновою кризою та заручитися підтримкою Вашингтона щодо протиповітряної оборони.

"Зеленський хоче представити кілька ідей щодо цього питання", - сказав один з посадовців, які говорили із журналістами.

Джерела видання називають ситуацію з протиракетною обороною України "критичною", тож одним із пріоритетів Києва під час зустрічі Зеленського і Трампа буде критична нестача ракет-перехоплювачів Patriot в Україні.

"Ось чому ми хочемо зустрітися в Анкарі — щоб з’ясувати ситуацію з протиповітряною обороною та нашу майбутню стратегію", - цитують журналісти свого співрозмовника.

Американський посадовець додав, що Трамп також планує представити Зеленському своє бачення мирної угоди з РФ, а після їхньої зустрічі зателефонує Путіну.

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