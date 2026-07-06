Трамп после удара РФ по Киеву: Путин "испытывает давление" и хочет завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин "испытывает давление", а Москва и Киев хотят прекращения войны в Украине.

Об этом он заявил в Овальном кабинете, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ.

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О мире в Украине

По словам Трампа, и Путин, и Зеленский стремятся завершить войну, тогда как российский диктатор, мол, "действительно испытывает давление".

Лидер США выразил надежду на то, что российско-украинская война ближе к завершению, чем можно предположить.

"Ну, я думаю, он действительно испытывает давление. Он хочет положить этому конец, Украина тоже этого хочет, и мы ведем переговоры — посмотрим, удастся ли нам это сделать. Война гораздо ближе к завершению, чем думают люди. Это ужасная ситуация", — заявил Трамп после циничного удара России по Киеву в ночь на 6 июля.

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Встреча Трампа и Зеленского в Анкаре

Издание Kyiv Independent пишет со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, что, по мнению Киева, сейчас существует возможность оказать давление на Путина, чтобы заставить его к прямым переговорам с Зеленским. Украина надеется воспользоваться внутренним давлением в РФ, в частности бензиновым кризисом, и заручиться поддержкой Вашингтона в вопросах противовоздушной обороны.

"Зеленский хочет представить несколько идей по этому вопросу", — сказал один из чиновников, беседовавших с журналистами.

Источники издания называют ситуацию с противоракетной обороной Украины "критической", поэтому одним из приоритетов Киева во время встречи Зеленского и Трампа станет острая нехватка ракет-перехватчиков Patriot в Украине.

"Вот почему мы хотим встретиться в Анкаре — чтобы прояснить ситуацию с противовоздушной обороной и нашу будущую стратегию", — цитируют журналисты своего собеседника.

Американский чиновник добавил, что Трамп также планирует представить Зеленскому свое видение мирного соглашения с РФ, а после их встречи позвонит Путину.

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