Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал позицию президента США Дональда Трампа в отношении войны против Украины "последовательной". Он утверждает, что президенты договорились о том, что контакты будут продолжены в ближайшее время.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление Пескова, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Говоря об американском президенте, Песков отметил, что Трамп является "последовательным" и "открыт к тому, чтобы выслушивать от Путина ту информацию, которую ему доводят".

Напомним, ранее мы писали о том, что "Россия продолжит усиливать давление на "киевский режим", чтобы достичь поставленной цели". Об этом также заявил Песков.

Вместе с тем ранее в Кремле заявили, что каких-либо договоренностей о переговорах с Украиной пока нет.

Читайте также: Песков заявил, что в Украине продолжается "настоящая война" из-за вмешательства Запада