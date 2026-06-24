Договоренностей относительно переговоров РФ с Украиной нет, — Песков
В Кремле заявили, что каких-либо договоренностей о переговорах с Украиной пока нет.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Нет никаких договоренностей
"Нет, никаких договоренностей нет", - сказал Песков.
Переговоры с участием США
Что касается перспектив продолжения переговоров с участием представителей администрации США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, он отметил: "Мы понимаем, что контакты будут продолжены".
Песков добавил, что Москва благодарна им за усилия и считает их очень конструктивными: "Они готовы выслушать все стороны".
Что предшествовало
Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились.
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