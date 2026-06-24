В Кремле заявили, что каких-либо договоренностей о переговорах с Украиной пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Нет никаких договоренностей

"Нет, никаких договоренностей нет", - сказал Песков.

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Переговоры с участием США

Что касается перспектив продолжения переговоров с участием представителей администрации США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, он отметил: "Мы понимаем, что контакты будут продолжены".

Песков добавил, что Москва благодарна им за усилия и считает их очень конструктивными: "Они готовы выслушать все стороны".

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Что предшествовало

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились.