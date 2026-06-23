Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, - Лавров

В России заявили о вероятности возобновления переговорного процесса с Украиной.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Позиция РФ по поводу переговоров

"Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились", - заверил Лавров.

Критика в адрес ЕС и США

Также глава российского МИД заявил, что переговоры на Аляске могли быть задуманы для того, чтобы "выиграть время для вооружения" украинской армии.

По его мнению, в настоящее время ЕС якобы "накачивает" Украину деньгами и вооружением.

Не обошел Лавров критикой и США. Он обвинил администрацию Трампа в ужесточении санкций, а также в том, что все заявления после переговоров на Аляске были забыты.

"Помимо продления всех санкций Байдена, уже принят немалый пакет санкций администрации Трампа против России", - сказал он.