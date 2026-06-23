Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинились, - Лавров
У Росії заявили про ймовірність поновлення переговорного процесу з Україною.
Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Позиція РФ щодо перемовин
Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинились", - запевнив Лавров.
Критика на адресу ЄС і США
Також голова російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб "виграти час для озброєння" української армії.
На його думку, наразі ЄС нібито "накачує" Україну грошима і озброєннями.
Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа в посиленні санкцій, а також в тому, що всі заяви після переговорів на Алясці були забуті.
"Крім продовження всіх байденівських санкцій, вже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. Гнів
3. ТОРГ
Залишилось ще 2 стадії
Як БУЛО - це в 2012му