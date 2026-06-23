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Новини Мирні перемовини
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Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинились, - Лавров

Голова МЗС РФ Сергій Лавров

У Росії заявили про ймовірність поновлення переговорного процесу з Україною.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Позиція РФ щодо перемовин

Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинились", - запевнив Лавров.

Критика на адресу ЄС і США

Також голова російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб "виграти час для озброєння" української армії.

На його думку, наразі ЄС нібито "накачує" Україну грошима і озброєннями.

Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа в посиленні санкцій, а також в тому, що всі заяви після переговорів на Алясці були забуті.

"Крім продовження всіх байденівських санкцій, вже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії", - сказав він.

Автор: 

Лавров Сергій (1703) перемовини (3837) росія (70552)
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Топ коментарі
+14
1. Заперечення
2. Гнів
3. ТОРГ
Залишилось ще 2 стадії
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23.06.2026 13:20 Відповісти
+13
Лошадь решила поторговаться? так у нее глупая морда. С такой ей никто денег не даст.
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23.06.2026 13:18 Відповісти
+13
У ВАС МОСКВА ГОРИТЬ, Крим скоро буде без їди блін бо паромів нема і сполучення. А він хоче "як було"

Як БУЛО - це в 2012му
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23.06.2026 13:18 Відповісти

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