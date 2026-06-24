Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет рассматривать остановку на нынешней линии фронта в качестве условия для начала переговоров о мире.

Его цитируют российские пропагандисты, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"РФ не будет останавливаться на линии фронта ради начала переговоров по Украине", - сказал он.

Лавров утверждает, что "мяч не на нашей (РФ. - Ред.) стороне поля".

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Что предшествовало?

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились.

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