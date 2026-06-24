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Новости Прекращение войны переговоры с РФ
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РФ отвергает возможность остановки на линии фронта для начала переговоров о мире, - Лавров

Замораживание фронта: Лавров заявил, что РФ не будет останавливаться

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет рассматривать остановку на нынешней линии фронта в качестве условия для начала переговоров о мире.

Его цитируют российские пропагандисты, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"РФ не будет останавливаться на линии фронта ради начала переговоров по Украине", - сказал он.

Лавров утверждает, что "мяч не на нашей (РФ. - Ред.) стороне поля". 

Читайте: Путин расценил письмо Зеленского как признак того, что переговоры Украине не нужны, — Лавров

Что предшествовало?

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились.

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Автор: 

Лавров Сергей (2412) россия (98031)
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Топ комментарии
+14
Такі "новини" треба подавати з приміткою - "Палата №6"...
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24.06.2026 13:35 Ответить
+9
альо, єто МЗС рассєї ?

у вас свет в Криму потух.

.
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24.06.2026 13:38 Ответить
+8
Ну тоді Україна продовжить розьоп нпз, там вже наскрізна деменція і викривлення реальності у них.
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24.06.2026 13:39 Ответить

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