РФ відкидає можливість зупинки на лінії фронту для початку переговорів про мир, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не розглядатиме зупинку на нинішній лінії фронту як умову для початку переговорів про мир.
Його цитують російські пропагандисти, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"РФ не зупинятиметься на лінії фронту, задля умови початку переговорів щодо України", - сказав він.
Лавров стверджує, що "мяч не на нашому (РФ. - Ред.) боці поля".
Що передувало?
Раніше глава МЗС РФ заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинились.
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