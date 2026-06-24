РФ відкидає можливість зупинки на лінії фронту для початку переговорів про мир, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не розглядатиме зупинку на нинішній лінії фронту як умову для початку переговорів про мир.

Його цитують російські пропагандисти, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"РФ не зупинятиметься на лінії фронту, задля умови початку переговорів щодо України", - сказав він.

Лавров стверджує, що "мяч не на нашому (РФ. - Ред.) боці поля".

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Що передувало?

Раніше глава МЗС РФ заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинились.

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