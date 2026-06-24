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Новини Припинення війни переговори з РФ
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РФ відкидає можливість зупинки на лінії фронту для початку переговорів про мир, - Лавров

Замороження фронту: Лавров сказав, що РФ не зупинятиметься

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не розглядатиме зупинку на нинішній лінії фронту як умову для початку переговорів про мир.

Його цитують російські пропагандисти, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"РФ не зупинятиметься на лінії фронту, задля умови початку переговорів щодо України", - сказав він.

Лавров стверджує, що "мяч не на нашому (РФ. - Ред.) боці поля". 

Читайте: Путін розцінив лист Зеленського як ознаку того, що переговори Україні не потрібні, - Лавров

Що передувало?

Раніше глава МЗС РФ заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинились.

Також дивіться: Лавров лається на офіційному дипломатичному заході: "К херам собачьим, все уже". ВIДЕО

Автор: 

Лавров Сергій (1708) росія (70572)
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Топ коментарі
+18
Такі "новини" треба подавати з приміткою - "Палата №6"...
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24.06.2026 13:35 Відповісти
+14
альо, єто МЗС рассєї ?

у вас свет в Криму потух.

.
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24.06.2026 13:38 Відповісти
+13
Усі без виключення рашисти - у стократ страшніші за фашистів та нацистів! Спонукати до перемовин їх можна виключно за допомогою зброї - чим більше цих нелюдів біде вбито на ЛБЗ - тим швидше "сумна коняка" лавров вкупі з уйлом погодяться на поремовини по ЛБЗ! Іншого шляху в нас просто нема!!!
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24.06.2026 13:36 Відповісти

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