Домовленостей щодо переговорів РФ з Україною немає, - Пєсков

У Кремлі заявили, що жодних домовленостей щодо переговорів з Україною наразі немає.

Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Немає домовленостей

"Ні, жодних домовленостей немає", – сказав Пєсков.

Також читайте: Москва чекає на перемогу й реалізацію власних цілей, а не виконання досягнутих в Анкориджі домовленостей, - Ушаков

Переговори за участю США

Стосовно перспектив продовження переговорів за участю представників адміністрації США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера він зазначив: "Ми розуміємо, що контакти будуть продовжені".

Пєсков додав, що Москва вдячна їм за зусилля і вважає їх дуже конструктивними: "Вони готові слухати всі сторони".

Також читайте: РФ відкидає можливість зупинки на лінії фронту для початку переговорів про мир, - Лавров

Що передувало

Нагадаємо, напередодні голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинилися.