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Домовленостей щодо переговорів РФ з Україною немає, - Пєсков
У Кремлі заявили, що жодних домовленостей щодо переговорів з Україною наразі немає.
Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Немає домовленостей
"Ні, жодних домовленостей немає", – сказав Пєсков.
Переговори за участю США
Стосовно перспектив продовження переговорів за участю представників адміністрації США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера він зазначив: "Ми розуміємо, що контакти будуть продовжені".
Пєсков додав, що Москва вдячна їм за зусилля і вважає їх дуже конструктивними: "Вони готові слухати всі сторони".
Що передувало
Нагадаємо, напередодні голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинилися.
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