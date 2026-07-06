"Він відкритий, щоб слухати Путіна": у Кремлі похвалили Трампа за позицію щодо України

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав позицію президента США Дональда Трампа щодо війни проти України "послідовною". Він стверджує, що президенти домовилися про те, що контакти будуть продовжені найближчим часом.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на заяву Пєскова, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Говорячи про американського президента, Пєсков зазначив, що Трамп є "послідовним" і "відкритий до того, щоб слухати від Путіна ту інформацію, яку до нього доводять".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Росія продовжить посилювати тиск на "київський режим", щоб досягти поставленої мети". Про це також заявив Пєсков.

Разом з тим, раніше у Кремлі заявили, що жодних домовленостей щодо переговорів з Україною наразі немає.

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