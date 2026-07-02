РФ продовжить посилювати тиск на Україну, - Пєсков

У Кремлі погрожують "продовжувати тиск" на Україну, щоб досягти цілей у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков російським пропагандистам.

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Подробиці

"Росія продовжить посилювати тиск на "київський режим", щоб досягти поставленої мети", - сказав він.

За словами Пєскова, начальник російського генштабу Герасимов доповів Путіну про результати масованого удару по Україні.

Герасимов вранці доповів Путіну про результати масованого удару ЗС Росії по військових і навколовоєнних об'єктах в Україні.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 13 людей;

майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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