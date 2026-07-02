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Новини Погрози Росії
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РФ продовжить посилювати тиск на Україну, - Пєсков

Кремль погрожує посиленням тиску на Україну: що відомо?

У Кремлі погрожують "продовжувати тиск" на Україну, щоб досягти цілей у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков російським пропагандистам.

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Подробиці

"Росія продовжить посилювати тиск на "київський режим", щоб досягти поставленої мети", - сказав він.

За словами Пєскова, начальник російського генштабу Герасимов доповів Путіну про результати масованого удару по Україні.

Герасимов вранці доповів Путіну про результати масованого удару ЗС Росії по військових і навколовоєнних об'єктах в Україні.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 13 людей;
  • майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1879) росія (70685)
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Топ коментарі
+16
Не истери в начале войны было гораздо больше по 100 и больше ракет отправляли каждую неделю-две. Сейчас еле 50 смогли наскрести за две недели
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02.07.2026 12:21 Відповісти
+10
Даже секунди не було сумніву що московські неонацисти ніколи не зупиняться і припинять війни. Тому що вся сутність і сенс життя рашизму це війни, вбивства, тероризм і залякування.
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02.07.2026 12:13 Відповісти
+4
коли ця ********** свора буде " виходити у вікна" - це буде головна ознака, що раша всьо.
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02.07.2026 12:13 Відповісти

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