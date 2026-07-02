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Новости Угрозы России
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Россия продолжит усиливать давление на Украину, - Песков

Кремль угрожает усилением давления на Украину: что известно?

В Кремле угрожают "продолжать давление" на Украину, чтобы достичь целей в войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков российским пропагандистам.

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Подробности

"Россия продолжит усиливать давление на "киевский режим", чтобы достичь поставленной цели", - сказал он.

По словам Пескова, начальник российского Генштаба Герасимов доложил Путину о результатах массированного удара по Украине.

Герасимов утром доложил Путину о результатах массированного удара ВС России по военным и военно-связанным объектам в Украине.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

  • погибли по меньшей мере 13 человек;
  • почти 90 получили ранения, среди них двое детей;
  • повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
  • спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и её семью.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

  • Дарницкий;
  • Деснянский;
  • Святошинский;
  • Соломенский;
  • Голосеевский;
  • Печерский;
  • Подольский;
  • Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2114) россия (98139)
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Топ комментарии
+11
Не истери в начале войны было гораздо больше по 100 и больше ракет отправляли каждую неделю-две. Сейчас еле 50 смогли наскрести за две недели
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02.07.2026 12:21 Ответить
+8
Даже секунди не було сумніву що московські неонацисти ніколи не зупиняться і припинять війни. Тому що вся сутність і сенс життя рашизму це війни, вбивства, тероризм і залякування.
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02.07.2026 12:13 Ответить
+3
Україні треба посилити ТИСК на Московію
Далекобійними санкціями і буде результат !
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02.07.2026 12:08 Ответить

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