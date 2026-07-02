Россия продолжит усиливать давление на Украину, - Песков
В Кремле угрожают "продолжать давление" на Украину, чтобы достичь целей в войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков российским пропагандистам.
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"Россия продолжит усиливать давление на "киевский режим", чтобы достичь поставленной цели", - сказал он.
По словам Пескова, начальник российского Генштаба Герасимов доложил Путину о результатах массированного удара по Украине.
Герасимов утром доложил Путину о результатах массированного удара ВС России по военным и военно-связанным объектам в Украине.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли по меньшей мере 13 человек;
- почти 90 получили ранения, среди них двое детей;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и её семью.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
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