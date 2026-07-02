Россия продолжит усиливать давление на Украину, - Песков

В Кремле угрожают "продолжать давление" на Украину, чтобы достичь целей в войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков российским пропагандистам.

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"Россия продолжит усиливать давление на "киевский режим", чтобы достичь поставленной цели", - сказал он.

По словам Пескова, начальник российского Генштаба Герасимов доложил Путину о результатах массированного удара по Украине.

Герасимов утром доложил Путину о результатах массированного удара ВС России по военным и военно-связанным объектам в Украине.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли по меньшей мере 13 человек;

почти 90 получили ранения, среди них двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и её семью.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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